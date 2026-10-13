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    Ông Trump bị chặn dùng tiền thuế để quảng cáo bản thân

    H.G
    H.G
    Reuters hôm qua (12.10) đưa tin Thẩm phán liên bang Jennifer Rochon ở tòa quận Manhattan (TP.New York, bang New York, Mỹ) đã ngăn chặn chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục sử dụng tiền thuế dân để chi trả cho các quảng cáo chính trị.

    Từ cuối tháng 9, chính quyền liên bang bắt đầu chi tiền ngân sách để phát sóng các nội dung quảng cáo nhằm ca ngợi ông Trump, dẫn đến nhiều ý kiến phản đối từ lưỡng đảng. Các đoạn quảng cáo kết thúc bằng dòng thông báo nêu rõ chi phí do chính phủ Mỹ chi trả.

    Ông Trump bị chặn dùng tiền thuế để quảng cáo bản thân - Ảnh 1.

    Chính quyền liên bang Mỹ phát quảng cáo về Tổng thống Trump

    Ảnh: Reuters

    Nhóm nguyên đơn, trong đó có tổ chức giám sát Common Cause, đã đâm đơn kiện lên tòa với lý do nội dung quảng cáo không phải nhằm truyền tải thông điệp phục vụ lợi ích cộng đồng, mà là sản phẩm tuyên truyền chính trị giúp các ứng viên đảng Cộng hòa giành được lợi thế trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Theo báo The Hill, phán quyết của Thẩm phán Rochon ra lệnh cho chính phủ Mỹ không được giải ngân thêm bất kỳ khoản tiền nào cho các quảng cáo được đề cập, và hủy mọi lịch đặt phát sóng còn lại, bao gồm trong tối 11.10 (giờ Washington). Phán quyết có hiệu lực trong vòng 2 tuần.

    Như vậy, quyết định trên của Thẩm phán Rochon đã khép lại nhiều ngày tranh cãi liên quan những quảng cáo trên. Tuy nhiên, Tổng thống Trump ngày 12.10 vẫn cho rằng các quảng cáo trên quảng bá tích cực cho nước Mỹ và dự kiến sẽ tiếp tục, nhưng tiền quảng cáo sẽ không còn được chi từ ngân sách công.

    Cục diện trước thềm bầu cử giữa kỳ Mỹ

      Nhà Trắng cũng xác nhận MAGA PAC, ủy ban hành động chính trị của tổng thống, sẽ là bên tài trợ giai đoạn tiếp theo cho các quảng cáo trên. Cũng theo Nhà Trắng, MAGA PAC sẽ không hoàn trả ngân sách công đã sử dụng cho thời lượng quảng cáo được phát sóng trước đó.

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