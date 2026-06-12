Ông Trump hủy tấn công, Iran phủ nhận đạt thỏa thuận

Khi lễ khai mạc World Cup đang diễn ra ở Mexico, Tổng thống Trump ngày 11.6 nói rằng các cuộc đàm phán với Iran đã được "đưa lên cấp lãnh đạo cao nhất của Iran và được chấp thuận", nên ông đã "hủy bỏ các cuộc tấn công và ném bom theo kế hoạch nhắm vào Iran tối nay".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 11.6 Ảnh: AFP

Nhà lãnh đạo Mỹ nói các chi tiết cụ thể của thỏa thuận đã được Mỹ và các đồng minh trong khu vực, bao gồm cả Israel, chấp thuận. "Thời gian và địa điểm ký kết sẽ được thông báo trong thời gian ngắn", ông Trump nói.

Vài giờ sau tuyên bố của Tổng thống Trump, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định "Iran vẫn chưa đạt được kết luận cuối cùng về thỏa thuận".

Hãng tin Tasnim còn lưu ý rằng ông Trump đã tuyên bố một thỏa thuận sắp đạt được 38 lần trong 2 tháng trước đó. "Cho đến khi Iran công bố về vấn đề đạt được thỏa thuận tiềm năng, bất kỳ thông tin nào từ ông Trump về vấn đề này đều nên được xem là giống như những thông điệp trước đó của ông ấy", Tasnim viết.

Dù vậy, ông Trump sau đó vẫn khẳng định lập trường của mình, nói với các phóng viên rằng "Tôi hiểu câu trả lời là có" khi được hỏi liệu lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã chấp thuận thỏa thuận hay chưa.

Trước đó cùng ngày, Ngân hàng Thế giới đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu xuống mức chưa từng thấy kể từ đại dịch Covid-19, cảnh báo về những tác động kinh tế ngày càng gia tăng của cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran, bùng nổ vào ngày 28.2.

Nhưng thị trường chứng khoán tăng vọt và giá dầu tương lai giảm hơn 3% sau tuyên bố lạc quan nói trên của Tổng thống Trump.

Mỹ lại tấn công Iran sau khi ông Trump đe dọa sẽ đánh ‘rất mạnh’

Chỉ một ngày trước đó, chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố rằng lực lượng Mỹ không chỉ tăng cường các cuộc không kích mà còn sẽ giành quyền kiểm soát cơ sở xuất khẩu dầu mỏ của Iran trên đảo Kharg ở vịnh Ba Tư.

Trong khi đó, tướng Iran Ali Abdollahi cảnh báo rằng nếu Mỹ tấn công, "họ sẽ nhận được một phản ứng khắc nghiệt hơn trước, và ngọn lửa chiến tranh, ngoài việc gây ra sự bất ổn trong khu vực, sẽ trở nên lan rộng và sâu rộng hơn".