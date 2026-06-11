Ông Trump nói chuẩn bị giáng đòn nặng vào Iran, muốn lấy đảo chiến lược dầu mỏ

Đảo Kharg đóng vai trò trung tâm của ngành dầu mỏ Iran ảnh: reuters

Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ ra lệnh cho quân đội Mỹ triển khai đợt tấn công mới nhằm vào Iran sau khi hai bên đáp trả không kích lẫn nhau trong ngày thứ hai liên tiếp.

"Mỹ sẽ tấn công Iran (nước có hải quân, không quân, radar, hệ thống phòng không và toàn bộ các dạng khác của năng lực phòng thủ, cùng đa số năng lực tấn công, đã bị xóa sổ!), rất mạnh vào tối nay (giờ Mỹ)", ông Trump viết trên Truth Social.

"Tại một thời điểm không xa trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp quản đảo Kharg, và những cơ sở hạ tầng dầu mỏ khác, và nắm quyền kiểm soát hoàn toàn thị trường dầu và khí của họ", ông Trump nhấn mạnh.

Tehran vẫn chưa phản hồi trước tuyên bố muốn chiếm đảo Kharg của Tổng thống Mỹ, nhưng trước đó trong ngày Bộ Ngoại giao Iran nhận xét rằng thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi đầu tháng 4 giờ đây đã không có ý nghĩa gì theo sau các đợt tấn công mới nhất của Mỹ.

Iran hầu hết xuất khẩu dầu thông qua đảo Kharg, với sản lượng vào khoảng 2 triệu thùng dầu/ngày, hoặc tương đương khoảng 2% tổng nguồn cung trên toàn cầu. Số dầu này chủ yếu được chuyển đến Trung Quốc.

Tuy nhiên, Reuters dẫn lời giới phân tích nhận định rằng việc Mỹ chiếm hòn đảo cũng không thể làm gián đoạn ngay lập tức năng lực cung cấp dầu mỏ của Iran. Lý do là hoạt động xuất khẩu đã bị đình trệ trong những tuần gần đây theo sau lệnh phong tỏa của Mỹ đối với dầu Iran.

Trước đó trong ngày, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út kêu gọi hai bên xuống thang xung đột, trong đó Riyadh thúc giục tất cả các bên hãy ưu tiên sự khôn ngoan bằng cách nối lại hoạt động đàm phán.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ và Iran hãy ngừng ngay các cuộc tấn công và đáp lại các nỗ lực hòa giải, theo Tân Hoa xã.

Còn TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo rằng hành động leo thang giữa Mỹ và Iran có nguy cơ dẫn đến những hậu quả tiêu cực cho tình hình khu vực và nền kinh tế toàn cầu.