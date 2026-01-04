Ông Trump lại nói 'thất vọng' về ông Putin

Trong cuộc họp báo tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (thành phố Palm Beach, bang Florida, Mỹ) sau cuộc tấn công bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 3.1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được một câu hỏi liên quan tình hình Ukraine.

Theo Reuters, ông Trump nói "không hài lòng" về Tổng thống Nga Vladimir Putin vì chiến sự vẫn tiếp diễn, gây ra thêm thương vong. "Tôi không hài lòng với ông Putin", ông Trump bày tỏ. Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần thất vọng về tiến trình đàm phán hòa bình liên quan cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska hồi tháng 10.2025 ẢNH: REUTERS

Trong cuộc họp báo, Tổng thống Trump nói từng nghĩ cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ là một trong những vấn đề dễ giải quyết nhất nhưng "thực tế lại không phải vậy". Khi tranh cử, ông cam kết sẽ chấm dứt xung đột ngay ngày đầu nhậm chức nhưng tiến trình đàm phán đến nay vẫn chưa dẫn đến thỏa thuận hòa bình.

Thái độ của ông Trump đối với ông Putin đảo chiều liên tục trong thời gian gần đây. Hôm 28.12.2025, Tổng thống Trump gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và cho biết ngày kết thúc xung đột "đã đến gần hơn bao giờ hết". Tuy nhiên, ngay sau đó, Nga tố cáo Ukraine phóng máy bay không người lái (UAV) tấn công nơi ở của ông Putin tại tỉnh Novgorod (Nga) vào rạng sáng 29.12.2025 và tuyên bố sẽ đánh giá lại lập trường đàm phán sau vụ việc này.

Ông Trump khi đó nói "rất giận dữ" về cuộc tấn công dù Ukraine bác bỏ cáo buộc. Sau đó, chủ nhân Nhà Trắng chia sẻ bài xã luận của ban biên tập tờ New York Post, trong đó chỉ trích Nga mới là bên cản trở hòa bình.

Truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin tiết lộ Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) kết luận rằng Ukraine không nhắm mục tiêu vào Tổng thống Nga Vladimir Putin hay bất kỳ dinh thự nào của ông trong vụ tấn công bằng UAV.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 30.12.2025 nói rằng sự phủ nhận của Ukraine và truyền thông phương Tây về vụ tấn công là không thể tưởng tượng, theo TASS.

Khi được yêu cầu cung cấp bằng chứng, ông Peskov đáp: "Tôi không cho rằng nên có bất kỳ bằng chứng nào ở đây khi mà một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn như vậy được thực hiện, sau đó, nhờ nỗ lực phối hợp tốt của lực lượng phòng không, nhiều chiếc đã bị bắn hạ và vô hiệu hóa. Về các mảnh vỡ, quân đội sẽ xử lý".

Bộ Quốc phòng Nga ngày 1.1 thông báo sẽ cung cấp dữ liệu giải mã từ UAV Ukraine được sử dụng trong vụ tấn công cho phía Mỹ.