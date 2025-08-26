Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ông Trump muốn gặp ông Kim Jong-un trong năm nay, nhắc đến 'quan hệ tuyệt vời'
Video Thế giới

Ông Trump muốn gặp ông Kim Jong-un trong năm nay, nhắc đến 'quan hệ tuyệt vời'

La Vi - Thụy Miên
26/08/2025 10:49 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26.8 bày tỏ hy vọng có thể gặp lại Chủ tịch Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên, trong khi lãnh đạo Hàn Quốc cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ sớm đạt được năng lực sản xuất từ 10 đến 20 vũ khí hạt nhân/năm.

Tự động phát

Ông Trump muốn gặp ông Kim Jong-un trong năm nay, nhắc đến 'quan hệ tuyệt vời'

Đang chạy

Ông Trump muốn gặp ông Kim Jong-un trong năm nay, nhắc đến 'quan hệ tuyệt vời'

'Ai muốn thì cứ tự đến Ukraine': Bình luận gây rắc rối ngoại giao Ý - Pháp

'Ai muốn thì cứ tự đến Ukraine': Bình luận gây rắc rối ngoại giao Ý - Pháp

Mỹ ghi nhận người nhiễm 'giòi ăn thịt' đầu tiên

Mỹ ghi nhận người nhiễm 'giòi ăn thịt' đầu tiên

Bom đạn Israel vùi dập ngoại ô thành phố Gaza trước giờ tấn công

Bom đạn Israel vùi dập ngoại ô thành phố Gaza trước giờ tấn công

Tàn tạ sau khi bị người yêu bán cho đường dây lừa đảo ở Myanmar

Tàn tạ sau khi bị người yêu bán cho đường dây lừa đảo ở Myanmar

Israel không kích dữ dội Yemen để trả đũa tên lửa Houthi

Israel không kích dữ dội Yemen để trả đũa tên lửa Houthi

Tổng thống Ukraine quyết không nhượng bộ về Crimea

Tổng thống Ukraine quyết không nhượng bộ về Crimea

Mỹ bán tên lửa tầm bắn hơn 400 km cho Ukraine?

Mỹ bán tên lửa tầm bắn hơn 400 km cho Ukraine?

Phó tướng của ông Trump nói Nga đã nhượng bộ để giải quyết xung đột Ukraine

Phó tướng của ông Trump nói Nga đã nhượng bộ để giải quyết xung đột Ukraine

Tàu sân bay hiện đại nhất của Trung Quốc sắp được biên chế

Tàu sân bay hiện đại nhất của Trung Quốc sắp được biên chế

Tổng thống Trump nói với các nhà báo tại Phòng Bầu dục, trong buổi tiếp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, rằng ông "mong đợi gặp ông Kim Jong-un vào một thời điểm thích hợp trong tương lai". Ông cũng nhắc đến "mối quan hệ tuyệt vời" với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên đã 3 lần hội đàm với ông Kim và cam đoan mình biết rõ đối phương "hầu như hơn bất kỳ ai, trừ người em gái của ông Kim".

Đáp lời Tổng thống Trump, ông Lee nhanh chóng khẳng định "tôi mong đợi cuộc gặp của ông với Chủ tịch Kim Jong-un, cũng như việc xây dựng Tòa tháp Trump ở Triều Tiên và chơi golf ở nước này".

Tổng thống Trump nói muốn gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên trong năm nay - Ảnh 1.

Tổng thống Trump đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc tại Nhà Trắng

ẢNH: REUTERS


Tin liên quan

'Ai muốn thì cứ tự đến Ukraine': Bình luận gây rắc rối ngoại giao Ý - Pháp

'Ai muốn thì cứ tự đến Ukraine': Bình luận gây rắc rối ngoại giao Ý - Pháp

Một nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết Pháp đã triệu tập đại sứ Ý sau khi Phó Thủ tướng Ý phản đối Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vì đề xuất triển khai quân đội châu Âu tại Ukraine theo một thỏa thuận hậu chiến.

Bom đạn Israel vùi dập ngoại ô thành phố Gaza trước giờ tấn công

Tổng thống Ukraine quyết không nhượng bộ về Crimea

Khám phá thêm chủ đề

Tổng thống Trump nhà lãnh đạo triều tiên Kim Jong-un Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung Thượng đỉnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận