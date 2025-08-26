Ông Trump muốn gặp ông Kim Jong-un trong năm nay, nhắc đến 'quan hệ tuyệt vời'

Tổng thống Trump nói với các nhà báo tại Phòng Bầu dục, trong buổi tiếp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, rằng ông "mong đợi gặp ông Kim Jong-un vào một thời điểm thích hợp trong tương lai". Ông cũng nhắc đến "mối quan hệ tuyệt vời" với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên đã 3 lần hội đàm với ông Kim và cam đoan mình biết rõ đối phương "hầu như hơn bất kỳ ai, trừ người em gái của ông Kim".

Đáp lời Tổng thống Trump, ông Lee nhanh chóng khẳng định "tôi mong đợi cuộc gặp của ông với Chủ tịch Kim Jong-un, cũng như việc xây dựng Tòa tháp Trump ở Triều Tiên và chơi golf ở nước này".

Tổng thống Trump đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc tại Nhà Trắng ẢNH: REUTERS



