Thế giới

Ông Trump nêu thời điểm thăm Trung Quốc

Trí Đỗ
Trí Đỗ
26/11/2025 05:13 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24.11 (giờ Mỹ) cho biết ông sẽ thăm Bắc Kinh vào tháng 4.2026 và đón tiếp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Washington cuối năm nay.

Thông báo được đưa ra sau cuộc điện đàm đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo kể từ cuộc gặp trực tiếp tại Hàn Quốc hôm 30.10, theo Reuters.

Ông Trump cho biết cuộc gọi tập trung vào xung đột Nga - Ukraine, vấn đề fentanyl và sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là đậu nành - một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Mỹ. "Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận tốt đẹp và rất quan trọng cho những người nông dân và nó chỉ ngày càng tốt lên. Mối quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc vô cùng bền chặt", ông Trump viết trong bài đăng trên mạng Truth Social.

Ông Trump nêu thời điểm thăm Trung Quốc- Ảnh 1.

Giới chức Mỹ - Trung nhóm họp tại Hàn Quốc ngày 30.10

Ảnh: AFP

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, cuộc trao đổi giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Trung kéo dài khoảng một giờ và "rất tích cực", chủ yếu xoay quanh thỏa thuận thương mại song phương đang được thúc đẩy.

Về phần mình, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đánh giá quan hệ Mỹ - Trung "đang duy trì quỹ đạo ổn định và tích cực", đồng thời kêu gọi 2 nước tiếp tục duy trì cách tiếp cận bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi, mở rộng các lĩnh vực hợp tác và thu hẹp bất đồng.

Ông Tập cũng nhắc lại lập trường chính thức của nước này về vấn đề Đài Loan, nhấn mạnh "việc Đài Loan trở về Trung Quốc là một phần không thể tách rời của trật tự quốc tế hậu Thế chiến 2". Về vấn đề Nga - Ukraine, nhà lãnh đạo Trung Quốc bày tỏ hy vọng các bên sẽ đạt "một thỏa thuận công bằng và bền vững", nhấn mạnh Bắc Kinh ủng hộ mọi nỗ lực thúc đẩy hòa bình.

Ông Tập Cận Bình điện đàm ông Donald Trump, lên kế hoạch thăm cấp nhà nước

Trong tối 24.11 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mỹ - Trung hạ nhiệt thương mại, ông Trump chuẩn bị công du Bắc Kinh

Nhật Bản xuất kích máy bay khi phát hiện UAV nghi của Trung Quốc gần Đài Loan

