Thế giới

Ông Trump nói Ấn Độ không áp thuế đối với hàng hóa của Mỹ

Trí Đỗ
02/09/2025 08:23 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay Ấn Độ đã đề nghị giảm thuế quan đối với hàng hóa của Mỹ xuống bằng 0, đồng thời gọi quan hệ thương mại với quốc gia Nam Á là 'thảm họa một chiều'.

Tổng thống Trump ngày 1.9 viết trên nền tảng Truth Social rằng: "Ấn Độ hiện đã đề nghị cắt giảm thuế quan xuống mức không đáng kể, nhưng đã muộn rồi. Họ nên làm như vậy từ nhiều năm trước".

Ông Trump nói Ấn Độ không áp thuế đối với hàng hóa của Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Nhà Trắng ngày 13.2.2025

ẢNH: REUTERS

"Họ bán cho chúng ta một lượng lớn hàng hóa, Mỹ là khách hàng lớn nhất của họ, nhưng chúng ta bán cho họ rất ít. Cho đến nay, đây vẫn là mối quan hệ hoàn toàn một chiều, và nó đã như vậy trong nhiều thập niên", theo Al Jazeera dẫn bài viết của ông Trump.

"Đây hoàn toàn là một thảm họa một chiều! Hơn nữa, Ấn Độ mua hầu hết dầu mỏ và sản phẩm quân sự từ Nga, rất ít từ Mỹ", ông Trump nhấn mạnh.

Giới chức Ấn Độ chưa bình luận về tuyên bố của ông Trump.

Bình luận của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh cuộc gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp gỡ Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân (Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo 3 quốc gia đã thảo luận những thách thức địa chính trị và thương mại toàn cầu do chính sách thuế quan của Mỹ tạo nên.

Lãnh đạo gặp nhau lần đầu sau 7 năm, Ấn Độ cam kết cải thiện quan hệ với Trung Quốc

Mỹ gần đây đã áp đặt mức thuế quan cao tới 50% đối với hàng hóa từ Ấn Độ - một trong những mức thuế cao nhất mà chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố đối với nhiều đối tác thương mại, theo Reuters.

Về phần mình, Ấn Độ cho biết giống như bất kỳ nền kinh tế lớn nào, nước này sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia và an ninh kinh tế. Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal khẳng định nước này sẽ không "cúi đầu" mà thay vào đó sẽ tập trung vào việc chiếm lĩnh các thị trường mới.

Ở một diễn biến khác, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã thông qua kế hoạch trả đũa mức thuế quan 50% của Mỹ, song vẫn nhấn mạnh rằng nước này đang tìm cách đàm phán với Washington.

Trong khi đó, Mexico cũng có kế hoạch tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc theo ngân sách năm 2026 để bảo vệ các ngành công nghiệp địa phương. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Trump tuyên bố hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc đang vào Mexico trước khi xuất khẩu sang Mỹ.

