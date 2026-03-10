Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Trump nói Iran sở hữu tên lửa Tomahawk

Vi Trân
Vi Trân
10/03/2026 12:49 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Iran sở hữu tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ, loại vũ khí có khả năng đã được sử dụng để tấn công một trường nữ sinh ở Iran, khiến 165 người thiệt mạng.

Trong cuộc họp báo ngày 9.3 về xung đột Iran, Tổng thống Trump đã phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công trường nữ sinh ở Iran. Theo AP, nhà lãnh đạo nói rằng tên lửa hành trình Tomahawk, do nhà thầu quốc phòng Raytheon của Mỹ sản xuất, "được bán và sử dụng bởi các quốc gia khác" và rằng Iran "cũng có một số tên lửa Tomahawk".

"Cho dù đó là Iran hay nước nào khác... Tomahawk là một loại tên lửa rất phổ biến", ông nói.

Vụ nổ tại ngôi trường ở Minab, miền nam Iran, xảy ra vào ngày 28.2 khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran. Bất chấp những bằng chứng và nhiều cuộc điều tra của báo giới cho thấy vụ việc nhiều khả năng do vũ khí Mỹ gây ra, ông Trump vẫn cáo buộc Iran đứng sau vụ này.

Raytheon bán tên lửa Tomahawk cho các nước đồng minh của Mỹ như Nhật Bản và Úc. Theo AP, không có bằng chứng nào cho thấy Iran đã có được tên lửa hành trình này.

Ông Trump nói Iran sở hữu tên lửa Tomahawk - Ảnh 1.

Hình ảnh từ video cho thấy vật thể được cho là tên lửa Tomahawk rơi xuống trường tiểu học nữ sinh Shajareh Tayyebeh tại Minab, tỉnh Hormozgan (Iran) ngày 28.2

ẢNH: REUTERS

Ông Trump nói Iran sở hữu tên lửa Tomahawk - Ảnh 2.

Hiện trường vụ nổ tại ngôi trường

ẢNH: REUTERS

Ông Trump nói Iran sở hữu tên lửa Tomahawk - Ảnh 3.

Hiện trường sau vụ nổ

ẢNH: AFP

Ông Trump nói Iran sở hữu tên lửa Tomahawk - Ảnh 4.

Vị trí ngôi trường (trên cùng bên trái) và khu nhà của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC)

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NBC NEWS

Khi được hỏi tại sao ông là người duy nhất trong chính quyền của mình đưa ra tuyên bố này, ông Trump trả lời: "Bởi vì tôi không biết đủ về nó". Ông Trump cho biết vụ việc đang được điều tra nhưng khẳng định nhiều bên khác sử dụng Tomahawk. Ngoài ra, nhà lãnh đạo còn tuyên bố sẵn sàng chấp nhận "bất kể báo cáo điều tra cho thấy điều gì".

Hôm 7.3, ông Trump nói rằng dựa trên những gì ông nhìn thấy thì vụ tấn công do Iran tiến hành. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đứng kế bên khi đó chỉ nói rằng vụ việc đang được điều tra.

Quân đội Mỹ có thể đã gây ra vụ tấn công thảm khốc vào trường học Iran?

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 2.3 cho biết Bộ Chiến tranh đang điều tra có phải đó là cuộc tấn công của Mỹ hay không. Tuy nhiên, ông khẳng định "Mỹ sẽ không cố ý nhắm mục tiêu vào một ngôi trường".

Nước nào sở hữu tên lửa Tomahawk?

Theo CNN, chỉ một số ít quốc gia sở hữu tên lửa Tomahawk: Mỹ, Anh và Úc. Nhật Bản đã mua 400 tên lửa Tomahawk từ Mỹ và đang trong quá trình trang bị cho một tàu chiến vào tháng 10.2025.

Ông Trump nói Iran sở hữu tên lửa Tomahawk - Ảnh 5.

Tàu khu trục USS Delbert D. Black của Mỹ phóng tên lửa Tomahawk tấn công Iran hôm 28.2

ẢNH: REUTERS

Theo nhà sản xuất Raytheon, các tên lửa hành trình này "có thể tấn công mục tiêu chính xác từ khoảng cách 1.000 dặm (1.609 km), ngay cả trong không phận được phòng thủ nghiêm ngặt". Tên lửa Tomahawk được phóng từ tàu ngầm đã được sử dụng trong các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi năm ngoái.

Đoạn phim mới xuất hiện dường như cho thấy một tên lửa của Mỹ - tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk - nhắm mục tiêu vào căn cứ hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nằm cạnh một trường học, nơi truyền thông nhà nước Iran cho biết có nhiều trẻ em đã thiệt mạng.

Khám phá thêm chủ đề

Trump Tomahawk tên lửa Tomahawk Iran Trung Đông Trường tiểu học
