Ông Trump: Quyền công dân Mỹ không phải để mua bán

Tháng 6, tòa án tối cao Mỹ đã bác bỏ nỗ lực của ông Trump nhằm thu hẹp quyền công dân đối với những người sinh ra tại Mỹ, cho rằng chỉ thị này vi phạm Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ. Tu chính án này quy định quyền công dân đối với những người sinh ra trên lãnh thổ Mỹ và "thuộc thẩm quyền của Mỹ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8.7.2026 ẢNH: AP

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 8.7, ông Trump gọi phán quyết do Chánh án John Roberts soạn thảo là "một sự bất công". Ông nhấn mạnh "quyền công dân Mỹ không phải để mua bán", đồng thời yêu cầu tòa án tối cao "xem xét lại ngay lập tức".

Tòa án tối cao Mỹ hiếm khi chấp thuận yêu cầu xem xét lại một vụ án sau khi đã ra phán quyết, đặc biệt với những vấn đề hiến pháp đã được tranh luận trong thời gian dài, theo Reuters.

Lý do mới được ông Trump nêu ra là thông tin về một bệnh viện ở bang Texas quảng cáo dịch vụ sinh con cho phụ nữ mang thai ở Mexico. Ông cho rằng các bảng quảng cáo ở khu vực biên giới đang rao dịch vụ liên quan "quyền công dân theo nơi sinh" với "phí khởi điểm từ 4.000 USD".

Tuy nhiên, theo Fox News, vụ việc liên quan 2 bảng quảng cáo bằng tiếng Tây Ban Nha của Mission Regional Medical Center - một bệnh viện ở thành phố Mission (bang Texas, cách biên giới Mexico khoảng 8 km). Các quảng cáo này giới thiệu dịch vụ sinh nở tại miền nam Texas, nhưng không trực tiếp đề cập đến việc cấp quốc tịch Mỹ.

Hình ảnh bảng quảng cáo được lan truyền trở lại trên mạng xã hội trong tuần này, sau khi một số người ủng hộ ông Trump kêu gọi siết chặt hoặc cấm phụ nữ mang thai nhập cảnh vào Mỹ nhằm ngăn tình trạng bị gọi là "du lịch sinh con".

Mission Regional Medical Center nói với The Guardian rằng các bảng quảng cáo và trang web liên quan "không còn được sử dụng do bất kỳ sự hiểu lầm ngoài ý muốn nào". "Giống như các bệnh viện trên toàn quốc, chúng tôi chia sẻ thông tin về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà mình cung cấp", bệnh viện cho biết, nhấn mạnh trọng tâm của mình là cung cấp dịch vụ y tế an toàn và chất lượng cho mọi bệnh nhân.

Dù nội dung quảng cáo không đề cập quyền công dân Mỹ, Thống đốc bang Texas Greg Abbott đã ra lệnh điều tra bệnh viện, cáo buộc cơ sở này thúc đẩy "du lịch sinh con".

Ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức, như một phần trong loạt chính sách siết nhập cư. Động thái này vấp phải nhiều vụ kiện, với lập luận rằng tổng thống không có thẩm quyền đơn phương thay đổi một quyền được bảo vệ trong Hiến pháp.