Thế giới

Ông Trump ra mắt website thuốc giảm giá

Trí Đỗ
Trí Đỗ
07/02/2026 05:47 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5.2 chính thức ra mắt TrumpRx - là trang web do chính phủ quản lý nhằm giúp người dân Mỹ tiếp cận thuốc kê đơn với giá chiết khấu.

Ông Trump ra mắt website thuốc giảm giá - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump khẳng định trang TrumpRx sẽ giúp người dân "tiết kiệm một khoản tiền khổng lồ"

ảnh: REUTERS

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump khẳng định TrumpRx sẽ giúp người dân "tiết kiệm một khoản tiền khổng lồ", đồng thời mang lại lợi ích cho toàn bộ hệ thống y tế. Tuy nhiên, TrumpRx không trực tiếp bán thuốc mà đóng vai trò trung gian, điều hướng người dùng tới các nền tảng bán hàng trực tiếp của các hãng dược hoặc cung cấp phiếu giảm giá để sử dụng tại các hiệu thuốc. Trang web ra mắt với hơn 40 loại thuốc, trong đó có các thuốc điều trị phổ biến và thuốc giảm cân như Ozempic và Wegovy.

Tổng thống Trump nhiều lần cho rằng giá thuốc giảm là kết quả từ việc ông gây sức ép buộc các công ty dược phẩm áp dụng mức giá "công bằng", tương đương giữa Mỹ và các quốc gia phát triển khác.

Thời gian qua, ông Trump liên tục nhấn mạnh các thỏa thuận đạt được với những "ông lớn" ngành dược như Pfizer, Eli Lilly và Merck. Theo đó, một số loại thuốc thuộc chương trình Medicaid cũng như các thuốc mới tung ra thị trường sẽ được bán với giá ưu đãi thông qua TrumpRx.

Dù vậy, nhiều chi tiết về mức giá cụ thể vẫn chưa được công bố. Giới quan sát lưu ý chi phí thực tế mà bệnh nhân Mỹ phải trả còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm bảo hiểm y tế, mức độ cạnh tranh của từng loại thuốc và phạm vi hỗ trợ từ các chương trình như Medicare hay Medicaid.

