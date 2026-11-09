Ông Trump thừa nhận chính sách chống nhập cư quá rắn đã 'phản tác dụng'

Trả lời phỏng vấn trong chương trình 60 Minutes của Đài CBS News phát sóng vào ngày 8.11, Tổng thống Donald Trump thừa nhận các chính sách của ông đã trở nên quá khắc nghiệt khi nhằm vào cả những người nhập cư không có giấy tờ nhưng chưa từng phạm tội hình sự.

“Tôi bị tổn hại vì chúng tôi đã bắt cả những người có công việc tốt. Họ chỉ vi phạm một lỗi duy nhất là nhập cảnh vào nước này bất hợp pháp”, ông Trump nói. Chủ nhân Nhà Trắng đề cập một bộ phận lớn công chúng tin rằng những người nhập cư sống tử tế, đang làm việc và đóng thuế đầy đủ thì nên được cho phép ở lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 6.11 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Trump chỉ ra nhập cư là một trong những lĩnh vực ông muốn hợp tác với phe Dân chủ, đồng thời để ngỏ khả năng tạo ra quy chế pháp lý cho các lao động không có giấy tờ. Dù vậy, ông cho rằng rào cản lớn đến từ nhóm chính trị gia cực hữu, những người luôn muốn trục xuất toàn bộ người nhập cư trái phép.

Bên cạnh vấn đề nhập cư, ông Trump cũng đổ lỗi thất bại nặng nề của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ một phần là do chiến lược truyền thông kém, khiến họ không thể truyền đạt đúng thông điệp đến cử tri. Ông còn cho rằng báo chí đã không đưa tin tích cực cho đảng Cộng hòa, buộc ông phải đích thân lên tiếng.

Hoạt động truyền thông của Nhà Trắng cũng gặp khó khăn khi cựu Thư ký báo chí Karoline Leavitt từ chức vào tháng 8. Người kế nhiệm Katie Zacharia cũng rời đi sau chưa đầy một tuần làm việc, khiến chính phủ thiếu đi đại diện phát ngôn quan trọng vào giai đoạn nước rút của kỳ bầu cử, NBC News đưa tin.

Cũng trong buổi phỏng vấn với CBS News, ông Trump được hỏi về việc tài sản ròng của ông đã tăng gần 3 tỉ USD kể từ khi trở lại Phòng Bầu dục vào năm 2025. Tổng thống Mỹ cho rằng “tài sản của mọi người đều tăng”.

Theo Forbes, giá trị tài sản ròng của Tổng thống Trump hiện đạt 6,3 tỉ USD, trong đó phần lớn tài sản tăng thêm đến từ giá trị tiền điện tử. Dù vậy, nhà lãnh đạo Mỹ ông hầu như không dành thời gian để tâm đến khối tài sản này và mọi vấn đề tài chính hiện do một trong những người con trai của ông trực tiếp quản lý.