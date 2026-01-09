Ông Trump tính chuyện trả tiền để dân Greenland sáp nhập Mỹ

Các quan chức Mỹ đã thảo luận việc chi trả các khoản thanh toán trọn gói cho người dân Greenland như một phần trong nỗ lực thuyết phục họ tách khỏi Đan Mạch và có khả năng gia nhập Mỹ.

Thông tin trên được bốn nguồn thân cận tiết lộ.

Mặc dù con số chính xác và cơ chế thanh toán còn chưa rõ, hai nguồn tin cho biết số tiền được đề cập dao động từ 10.000 USD đến 100.000 USD.

Ý tưởng trả tiền trực tiếp cho cư dân Greenland, một lãnh thổ hải ngoại của Đan Mạch, đưa ra một cách giải thích về việc Mỹ có thể cố gắng "mua" hòn đảo có 57.000 người này như thế nào.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ cần có được hòn đảo này vì nhiều lý do, bao gồm nguồn tài nguyên khoáng sản và an ninh quốc gia.

Cả chính quyền ở Đan Mạch lẫn Greenland đều đã khẳng định Greenland không phải thứ để bán.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance hôm 8.1 khẳng định việc sở hữu Greenland là quan trọng đối với Mỹ.

"Những gì chúng tôi yêu cầu bạn bè châu Âu của mình làm là coi trọng hơn về an ninh của vùng đất đó, bởi vì nếu họ không làm vậy, Mỹ sẽ phải hành động", ông Vance nói.

Một vịnh phía tây Greenland ẢNH: REUTERS

Các nhà lãnh đạo trên khắp châu Âu đã phản ứng với những bình luận của ông Trump bằng thái độ không tin tưởng, đặc biệt khi Mỹ và Đan Mạch là đồng minh NATO ràng buộc bởi một thỏa thuận phòng thủ chung.

Pháp, Đức, Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha, Anh và Đan Mạch đã ra tuyên bố chung trong tuần này, nói rằng chỉ có Greenland và Đan Mạch mới có thể quyết định các vấn đề liên quan đến mối quan hệ của họ.

Đại diện đối ngoại và an ninh EU Kaja Kallas cho biết"Tất nhiên, những thông điệp mà chúng tôi nghe được liên quan đến Greenland là cực kỳ đáng lo ngại, và chúng tôi cũng đã có các cuộc thảo luận giữa những người châu Âu với nhau, vì vậy nếu đây là một mối đe dọa thực sự, và nếu đúng là vậy, thì phản ứng của chúng tô sẽ là gì".

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm 8.1 tuyên bố nước ông lên án điều mà ông gọi là "mối đe dọa đối với toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia châu Âu".

Một nguồn tin cho biết các trợ lý của Nhà Trắng rất háo hức chuyển đà thành công từ chiến dịch bắt ông Maduro sang việc hoàn thành các mục tiêu địa chính lâu dài khác của ông Trump.

Đại sứ quán Đan Mạch từ chối bình luận, và văn phòng đại diện của Greenland tại Washington không phản hồi yêu cầu bình luận.