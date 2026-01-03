Ông Trump tuyên bố bắt được Tổng thống Venezuela Maduro và vợ

Theo Reuters ngày 3.1 dẫn tuyên bố của ông Trump, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng phu nhân đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi lãnh thổ Venezuela.

Ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội: “Mỹ đã thực hiện thành công một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela và nhà lãnh đạo của nước này, Tổng thống Nicolas Maduro cùng vợ đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước”.

“Chiến dịch này được thực hiện phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật sau. Sẽ có một cuộc họp báo hôm nay lúc 11 giờ sáng tại Mar-a-Lago”, ông Trump cho hay thêm.

Chưa có thông tin chính thức từ Caracas về việc ông Maduro bị bắt giữ.

Thông tin được ông Trump đưa ra sau khi Venezuela chấn động vì một loạt vụ nổ vào sáng sớm 3.1.2026 (giờ địa phương).

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino cho biết một số cuộc tấn công đã nhắm vào các khu vực dân sự, làm dấy lên quan ngại về nguy cơ leo thang xung đột và tác động đối với thường dân.

Venezuela cáo buộc quân đội Mỹ “gây hấn quân sự” sau khi các vụ nổ làm rung chuyển đất nước vào sáng 3.1. Chính phủ Venezuela cáo buộc Mỹ tiến hành cuộc tấn công vào Caracas và các bang Miranda, Aragua và La Guaira. Tổng thống Nicolas Maduro đã ban bố tình trạng khẩn cấp.

Bộ Quốc phòng Venezuela tuyên bố phản đối sự hiện diện của quân đội nước ngoài và sẽ kháng cự.

Phía Venezuela cho biết đang thu thập thông tin về số người thương vong trong vụ việc.