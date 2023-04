Ông Trump tuyên bố sẵn sàng 'ứng chiến'

Dù chưa rõ chi tiết cáo trạng, Hãng AP dẫn 2 nguồn tin cho biết ông Trump đối mặt ít nhất với trọng tội (có án tù ít nhất 1 năm). Về quyết định truy tố của Tòa Hình sự Manhattan, phía luật sư đại diện gọi đây là "hành động truy tố có chọn lọc" và nhằm vào cá nhân ông Trump.



Cuộc hội ý nghẹt thở ở Mar-a-Lago

Các luật sư của ông Trump đang chuẩn bị cho sự trình diện của ông Trump tại tòa ngày 4.4 (giờ Mỹ). Sky News dẫn lời luật sư Alina Habba cho biết tinh thần của cựu tổng thống rất tốt, dù bị sốc khi biết thông tin bị truy tố. "Ông ấy kiên cường, mạnh mẽ và tất nhiên không vui khi nghe tin đó. Tuy nhiên, ông hoàn toàn sẵn sàng ứng chiến", ông Habba nói.

Căng thẳng bên ngoài Tòa Hình sự Manhattan ngày 31.3

AFP

Theo báo The New York Post, toàn bộ các sự kiện ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, nơi ông Trump đang ở, đều bị hoãn lại vào dịp cuối tuần, trong lúc ông Trump và đoàn luật sư hội ý vô cùng căng thẳng. Các luật sư tập trung rà soát và phân tích những chi tiết có thể trong bản cáo trạng, nhằm chắc chắn rằng sẽ không có "điểm bất ngờ" nào nằm ngoài tính toán vào thời điểm ông Trump có mặt trước tòa.

Tờ The New York Times đưa tin ông Trump sẽ có mặt tại tầng 15 của tòa án ở khu Hạ Manhattan. Nơi đây từng diễn ra phiên kết án vào tháng 2.2020 đối với nhà sản xuất phim Harvey Weinstein về các cáo buộc hãm hiếp và tấn công tình dục. Luật sư Alina Habba phủ nhận khả năng nhà cựu lãnh đạo Mỹ bị kết án, đồng thời tuyên bố "ông Trump chắc chắn sẽ tiếp tục chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024".

Cựu Tổng thống Trump bị truy tố: Chuyện gì sẽ xảy ra?

Căng thẳng trước giờ ra tòa

Cuộc trình diện sẽ diễn ra vào 14 giờ 15 ngày 4.4 (1 giờ 15 sáng 5.4 giờ VN). Trước đó một ngày, ông Trump rời Mar-a-Lago (bang Florida) đến TP.New York và qua đêm tại Tòa nhà Trump trên Đại lộ số 5, nơi an ninh tiếp tục được siết chặt trong những ngày gần đây.

Số tiền gây quỹ cho ông Trump tăng vọt Trong vòng 24 giờ kể từ khi có thông tin truy tố, chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Trump cho biết đã nhận được hơn 4 triệu USD từ những người ủng hộ. Hơn 25% số tiền quyên góp đến từ những người đóng góp lần đầu. Mức đóng góp trung bình là 34 USD. Bên cạnh đó, giá trị bộ sưu tập thẻ giao dịch kỹ thuật số (thẻ NFT, tức token không thể thay thế) của ông Trump đã tăng vọt. Tổng cộng 45.000 NFT mang hình ảnh ông Trump đã được tung ra trên blockchain Polygon vào cuối năm ngoái với mệnh giá ban đầu là 99 USD. Ngày 1.4, giá trị mỗi thẻ bán lại vào khoảng 974 USD.

Trước tòa, thẩm phán có thể đưa ra những giới hạn đi lại đối với ông Trump trong quá trình chờ đến lúc ra tòa lần tiếp theo. Trong toàn bộ quá trình ra tòa cũng như quyết định trước tòa của thẩm phán, một nguồn thạo tin cho biết lực lượng đặc vụ "sẽ chuẩn bị thi hành bất kỳ phương án nào mà thẩm phán sẽ đưa ra". Luật Mỹ quy định ông Trump được cơ quan đặc vụ bảo vệ trọn đời như các cựu tổng thống khác sau khi rời Nhà Trắng.

Theo một số nguồn tin, ông Trump sẽ quay về Florida sau phiên tòa và không có kế hoạch tổ chức họp báo hoặc phát biểu trước công chúng trong thời gian ở New York. Trong khi đó, toàn bộ 35.000 thành viên của Sở Cảnh sát New York (NYPD) đều trong tư thế sẵn sàng nhận lệnh điều động nhằm ứng phó nguy cơ an ninh có thể xảy ra trong quá trình ông Trump hầu tòa.

Diễn biến xung quanh vụ ông Trump có thể bị bắt giữ đã khuấy đảo cuộc chạy đua vào Nhà Trắng trong năm sau. Ông Trump cũng nhận được nhiều cuộc gọi từ các đồng minh ở quốc hội, bao gồm những thành viên của cấp lãnh đạo và các ủy ban quan trọng của Hạ viện Mỹ. Trước câu hỏi của báo giới về việc ông Trump bị truy tố, Tổng thống Joe Biden trả lời đơn giản: "Tôi chẳng có bình luận gì về ông ấy", theo Reuters.