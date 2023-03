Oscar của Brendan Fraser: Niềm hy vọng cho những ‘gã hết thời’

Hôm 13.3, sau khi Brendan Fraser được xướng tên người chiến thắng ở hạng mục Nam chính xuất sắc nhất Oscar 2023, truyền thông và giới mộ điệu điện ảnh đã liên tục nhắc đến cụm từ "Brenaissance" như một cách tán dương anh. Đây là từ ghép giữa cái tên "Brendan" và "Renaissance", tức thời kỳ Phục hưng.

Brendan Fraser chạm tay đến tượng vàng Oscar sau gần 10 năm im hơi lặng tiếng GETTY

Với vai diễn Charlie xuất thần trong phim điện ảnh The Whale, Brendan Fraser từ một diễn viên từng bị xem là hết thời đã quay trở lại với đỉnh cao danh vọng. Người ta cứ không ngừng trầm trồ về sự thú vị của điện ảnh, khi "nam thần cơ bắp", anh hùng trong những cuộc phiêu lưu đình đám một thời nay lại đoạt giải Oscar nhờ vào vai một ông chú trung niên béo phì nặng 280kg đang bất lực trước thân thể lẫn cuộc đời hổ lốn đầy sai lầm của ông ta.

Trước khi quay lại với The Whale, cái tên Brendan Fraser thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trên những trang tin lá cải với kiểu giật tít về sự thay đổi ngoại hình chóng mặt hay cách ăn mặc xuề xòa, cái kiểu đối đãi mà truyền thông vẫn hay dành cho những ngôi sao hết thời. Giờ đây, mọi thứ đã đổi khác. Brendan Fraser đã trở lại như một người truyền cảm hứng, một diễn viên thực lực có nhiều hơn ngoại hình nam tính điển trai, chủ nhân của tượng vàng Oscar danh giá.

Tạo hình nhân vật Charlie của Brendan Fraser trong phim The Whale A24

Thực chất, so với các đồng nghiệp đồng trang lứa, Brendan Fraser gầy dựng được danh tiếng tại Hollywood khá nhanh chóng. Ở độ tuổi đôi mươi, nam diễn viên từng làm mưa làm gió ở các phòng vé cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000 với bộ ba phim về xác ướp (The Mummy 1999; The Mummy returns 2001, The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor 2008). Tài tử sinh năm 1968 còn là tuổi thơ của nhiều người khi anh hóa thân hoàn hảo thành chàng người rừng George trong bộ phim hài đình đám George of the jungle (1997).

Bên cạnh đó, Brendan Fraser còn đóng nhiều bộ phim hài, giả tưởng ăn khách như Encino Man (1992), Bedazzled (2000), Looney Tunes: Back in Action (2003)… Sở hữu gương mặt góc cạnh cùng thân hình 6 múi đẹp như tượng tạc, Brendan Fraser cũng là biểu tượng nam tính của Hollywood một thời, được bao phụ nữ săn đón, say mê. Đang ở đỉnh cao, sự nghiệp của Brendan bỗng chững lại từ khoảng năm 2006 và tuột dốc không phanh.

Sự việc này là kết quả của nhiều bất trắc xảy đến cùng lúc trong đời sống cá nhân của nam diễn viên. Năm 2007, Brendan Fraser suy sụp khi ly hôn người vợ đã cùng anh gắn bó 9 năm. Sang đến năm 2008, tài tử Xác ướp Ai Cập phải trải qua hàng loạt các ca phẫu thuật do mắc quá nhiều chấn thương. Brendan Fraser thổ lộ anh đã hủy hoại thân thể mình khi liên tục liều mạng đóng phim hành động. Anh phải phẫu thuật xương sống, xương bánh chè… và dành khoảng 7 năm để điều trị. Những vai diễn nhỏ Brendan Fraser tham gia về sau cũng không tạo được tiếng vang. Giai đoạn suy sụp của nam diễn viên kéo dài gần một thập kỷ. Ngoại hình xuống sắc của anh cũng liên tục bị đem ra bàn tán.

Brendan Fraser ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, nổi danh nhờ vai Rick O'Connel trong thương hiệu phim The Mummy đình đám SƯU TẦM

Brendan Fraser thời trẻ sở hữu ngoại hình vạn người mê SƯU TẦM

Cho đến năm 2018, Brendan Fraser gây chấn động truyền thông khi tiết lộ anh từng bị quấy rối tình dục bởi Philip Beck - cựu chủ tịch của Hiệp hội Báo chí Nước ngoài ở Hollywood (Hollywood Foreign Press Association viết tắt là HFPA) vào năm 2003. Đây là tổ chức đứng sau giải thưởng Qủa cầu vàng. Tuy nhiên, Phillip Beck lẫn HFPA đều phủ nhận cáo buộc của nam diễn viên. Điều này được cho là nguyên nhân đã khiến cho Brendan Fraser rơi vào "danh sách đen" (blacklist) của làng điện ảnh.

Trải lòng với tạp chí GQ trong cuộc phỏng vấn gần đây, Brendan Fraser cho biết anh quyết định trở lại với phim ảnh nhờ sự quan tâm của người hâm mộ và lời động viên của các con. Trong một lần dự sự kiện, Brendan Fraser đã rất xúc động khi được nhiều fan hỏi han, bày tỏ mong chờ được thấy anh quay trở lại màn ảnh. Năm 2018, nam diễn viên từ tốn trở lại với một vài bộ phim truyền hình. Từ khoảng 2020-2022, anh tìm cơ hội ở các dự án điện ảnh, tham gia vào No sudden move (2021), Killers of the flower moon và The Whale.

Nhan sắc "nam thần" của Brendan Fraser hồi năm 1992 SHUTTERSTOCK

Ít ai biết rằng, ngay trước khi The Whale bấm máy, Brendan Fraser mắc Covid-19 và còn chưa được tiêm vắc xin. Nam diễn viên nghĩ đã vuột mất cơ hội vì đoàn phim không thể hoãn quay. Tuy nhiên, đạo diễn Darren Aronofsky đã quyết định chờ đợi Brendan. Anh thậm chí còn gửi đồ chăm sóc nam diễn viên và trấn an anh từ tốn tịnh dưỡng, phục hồi.

Chính bản thân Brendan Fraser cũng không mong cầu gì một sự kiện "hào quang trở lại" cho bản thân khi nhận lời đóng chính The Whale. Anh chỉ tìm thấy sự yêu mến và kết nối đặc biệt với nhân vật Charlie cùng bộ phim này. "Suốt sự nghiệp của mình, tôi đã bị đánh tơi bời, té lên té xuống, bị châm lửa, bị ném vào tường. Như thế cũng thú vị. Tôi thích điều đó. Nhưng Charlie có lẽ là nhân vật anh hùng nhất mà tôi từng đóng", tài tử 54 tuổi nói với GQ.

Brendan Fraser thường phải ngồi 6 tiếng để hóa trang thành nhân vật Charlie béo phì trước khi lên trường quay EW

Brendan Fraser cùng đạo diễn The Whale Darren Aronofsky REUTERS

Khi đến Liên hoan phim Venice để dự buổi ra mắt The Whale hồi tháng 9.2022, Brendan Fraser còn chẳng có thương hiệu thời trang nào ngỏ lời tài trợ trang phục cho anh. Khi một số nhà mốt quen gửi đồ cho nam diễn viên, nó lại quá chật vì họ đã không cập nhật số đo của Brendan Fraser từ quá lâu. Kết quả, trên đường ra sân bay, tài tử The mummy phải tạt qua một cửa hàng veston không mấy danh tiếng trong trung tâm thương mại Richards (Connecticut, Mỹ) để chọn đại một bộ vest.

Brendan Fraser thổ lộ anh sẽ nỗ lực hết mình để sự trở lại của mình trở nên xứng đáng THE NEW YORK TIMES

Và thế rồi trong bộ vest tầm thường đó, Brendan Fraser đã nhận được tràng pháo tay tán dương dài tận 6 phút của cả khán phòng ở Liên hoan phim Venice. Theo Variety, Brendan Fraser đã định rời khỏi rạp chiếu sớm vì sợ khán giả, đồng nghiệp sẽ nhìn thấy mình vỡ òa trong cảm xúc. Tuy nhiên, sự tán dương nhiệt thành của mọi người đã níu chân nam diễn viên ở lại. Trong 6 phút liền, Brendan Fraser không thể ngừng khóc. Anh liên tục ôm đạo diễn Darren Aronofsky, vỗ tay và cúi đầu cảm ơn tình cảm của khán giả.

Giới điện ảnh hàn lâm, báo chí và người hâm mộ đều hài lòng với chiến thắng của Brendan Fraser tại Oscar 2023 VANITY FAIR

Charlie béo phì và The Whale đã nối dài chuỗi ngày vinh quang của Brendan Fraser với điện ảnh, tái sinh anh ở một hình hài khác, một tâm thế khác. Thời khắc lên bục phát biểu nhận giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp, Brendan Fraser thở hổn hển, chực trào nước mắt và nói: "Cảm ơn đạo diễn Darren Aronofsky đã cho tôi một sợi dây cứu sinh và kéo tôi lên với con tàu The Whale". Dưới ánh đèn sân khấu và tiếng vỗ tay tán thưởng của đồng nghiệp, khán giả, Brendan Fraser đã chính thức bước ra khỏi "vùng quên lãng". Brendan Fraser "hết thời" đã bước sang một thời kỳ huy hoàng hơn của sự nghiệp.