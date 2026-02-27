Pakistan không kích vào thủ đô Kabul của Afghanistan

Một góc thủ đô Kabul của Afghanistan ẢNH: REUTERS

Hãng AP dẫn lời một phát ngôn viên chính phủ Afghanistan cho hay Pakistan không kích thủ đô Kabul và 2 tỉnh khác vào rạng sáng 27.2, chỉ vài giờ sau khi Afghanistan tiến hành tập kích xuyên biên giới.

Ít nhất ba tiếng nổ đã vang lên tại Kabul, nhưng chưa có thông tin về vị trí chính xác cũng như tác động của các cuộc tấn công tại thủ đô Afghanistan. Người phát ngôn chính phủ Afghanistan Zabihullah Mujahid cho biết Pakistan cũng đã thực hiện các cuộc không kích tại tỉnh Kandahar phía nam và tỉnh Paktia phía đông nam.

Hai quan chức an ninh cấp cao của Pakistan cho hay quân đội nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào các cơ sở quân sự của Afghanistan tại Kabul, Kandahar và Paktia, phá hủy hai căn cứ lữ đoàn. Hai quan chức này không đề cập thương vong.

Tại thủ đô Kabul của Afghanistan, các phóng viên AFP đã nghe thấy tiếng máy bay phản lực và nhiều tiếng nổ lớn, tiếp theo là tiếng súng, kéo dài trong vài giờ.

Trước đó, Afghanistan cho biết quân đội nước này đã phát động cuộc tấn công xuyên biên giới vào Pakistan tối 26.2 để trả đũa các cuộc không kích gây chết người của Pakistan vào các khu vực biên giới Afghanistan hôm 22.2. Afghanistan tuyên bố kiểm soát được hơn 12 cứ điểm của quân đội Pakistan.

Chính phủ Pakistan mô tả các cuộc không kích hôm 22.2 là nhằm vào các tay súng khủng bố đang ẩn náu trong khu vực. Phía Pakistan nói rằng cuộc tấn công của quân đội Afghanistan hôm 26.2 là vô cớ và bác bỏ các tuyên bố rằng các cứ điểm của quân đội đã bị kiểm soát.

Phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc Stephane Dujarric cho biết Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi hai bên bảo vệ thường dân theo yêu cầu của luật pháp quốc tế và "tiếp tục tìm cách giải quyết mọi khác biệt thông qua ngoại giao".

Hiện trường vụ tấn công xuyên biên giới của quân đội Pakistan tại tỉnh Nangarhar của Afghanistan hôm 22.2 ẢNH: AP

Bạo lực liên quan các tay súng nổi dậy đã gia tăng mạnh ở Pakistan trong những năm gần đây. Pakistan đổ lỗi hầu hết các vụ việc cho nhóm Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) và các nhóm ly khai người Baloch bị cấm hoạt động.

TTP tách biệt nhưng có liên hệ chặt chẽ với lực lượng Taliban ở Afghanistan. Pakistan cáo buộc TTP hoạt động từ bên trong Afghanistan, điều mà nhóm này và Afghanistan đều phủ nhận.