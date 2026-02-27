Giao tranh ác liệt tái bùng phát tại biên giới Afghanistan - Pakistan

Bộ Thông tin Pakistan ngày 26.2 cáo buộc lực lượng chính thể Taliban tại Afghanistan đã thực hiện một đợt tấn công vô cớ sang Pakistan, buộc Islamabad phải đáp trả, theo CNN.

Xe quân sự tại Nangarhar (Afghanistan) trong video được công bố hôm 26.2 ẢNH: REUTERS

"Pakistan sẽ thực hiện tất cả những biện pháp cần thiết để đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ và sự an toàn, an ninh của công dân", Bộ Thông tin Pakistan tuyên bố.

Trước đó, người phát ngôn Zabihullah Mujahid của Taliban thông báo rằng Afghanistan đã mở chiến dịch tấn công các vị trí quân sự của Pakistan dọc biên giới nhằm trả đũa các cuộc không kích gần đây của nước láng giềng khiến ít nhất 18 người thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Afghanistan nói các đợt trả đũa diễn ra dọc 6 tỉnh biên giới và kết thúc vào nửa đêm. Afghanistan cũng công bố video xe quân sự di chuyển trong đêm và có tiếng nổ súng.

Hai bên công bố con số thương vong khác nhau. Pakistan nói quân đội đã tiêu diệt 72 tay súng Taliban và làm bị thương nhiều người khác, đồng thời phá hủy nhiều chốt quân sự và trang thiết bị.

Trong khi đó, Afghanistan nói chỉ có 8 binh sĩ thiệt mạng và 11 người bị thương, bên cạnh 13 dân thường bị thương tại trại tị nạn ở Nangarhar.

Thành viên lực lượng an ninh Taliban tại hiện trường một vụ không kích của Pakistan tại làng Balish, huyện Urgun, tỉnh Paktika (Afghanistan) hôm 22.2 ẢNH: AFP

Phó phát ngôn chính thể Taliban Hamdullah Fitrat cho rằng lực lượng Afghanistan đã tiêu diệt 55 binh sĩ Pakistan và bắt sống một số người, chiếm 19 chốt quân sự. Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar thừa nhận có thiệt hại quân số nhưng nói chỉ có 2 binh sĩ thiệt mạng và 3 người bị thương.

Đợt leo thang xảy ra sau khi Pakistan không kích các trại của nhóm Pakistan Taliban, còn gọi là Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), cùng các lực lượng liên kết và một nhóm liên quan tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trong lãnh thổ Afghanistan vào cuối tuần trước. Islamabad tố cáo các nhóm này thực hiện một loạt cuộc tấn công tại Pakistan.

Năm ngoái, giao tranh đã xảy ra giữa hai nước và một thỏa thuận ngừng bắn mong manh được ký kết vào tháng 10.2025.