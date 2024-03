Pattie Boyd bán kỷ vật của hai người chồng nổi tiếng: George Harrison, Eric Clapton

Pattie Boyd (80 tuổi) đã kết hôn với hai người chồng đều là ca/nhạc sĩ. Bà là nguồn cảm hứng để George Harrison sáng tác ca khúc Something và Eric Clapton tạo ra Wonderful Tonight, Layla.

Hơn 100 món đồ, bao gồm trang sức, quần áo, ảnh, lời bài hát viết tay, tranh vẽ của George Harrison trong "Bộ sưu tập Pattie Boyd", được bán đấu giá trực tuyến tại Christie's từ ngày 15.3 đến 22.3.

Pattie Boyd và George Harrison kết hôn vào năm 1966 ELLE

Pattie Boyd nói với Reuters trong buổi họp báo hôm 14.3: "Nếu có một rương kho báu lớn mô tả về cuộc đời tôi thì tất cả những món đồ này sẽ ở trong đó… Đây đều là những kỷ vật về cuộc sống tuyệt vời mà tôi đang có".

Các lô hàng tiêu biểu của cuộc đấu giá bao gồm bức tranh của Derek and The Dominos được Clapton chọn làm bìa album Layla and Other Assorted Love Songs năm 1970, với giá bán ước tính khoảng 51.000 - 76.000 USD và bản viết tay ca khúc Mystical One năm 1982 của George Harrison có giá ước tính từ 38.000 - 64.000 USD.

Pattie Boyd gặp George Harrison trên trường quay bộ phim ca nhạc A Hard Day's Night năm 1964 của The Beatles. Họ kết hôn vào năm 1966 và ly dị năm 1977. Những bức ảnh của cặp đôi và bưu thiếp viết tay của The Beatles cũng được đưa vào cuộc đấu giá.

Eric Clapton, Pattie Boyd, George Harrison PEOPLE

Eric Clapton say mê Boyd, gửi cho bà một lá thư (bán đấu giá lần này) vào năm 1970, trong đó ông viết: "... Điều anh muốn hỏi em là liệu em có còn yêu chồng mình không... Những câu hỏi này rất xấc xược, anh biết, nhưng nếu trong lòng em vẫn còn tình cảm với anh… thì nhất định phải cho anh biết!".

Pattie Boyd cuối cùng đã chia tay Harrison và kết hôn với Clapton từ năm 1979 đến năm 1989. Những bức ảnh chụp Eric Clapton, bao gồm cả những bức chụp cùng Harrison và những gương mặt nổi tiếng khác, cũng đang được bán đấu giá.

"Khi nhìn vào những bức thư của Eric Clapton, trái tim tôi như tan nát vì tôi nhận ra rằng... tôi còn trẻ khi anh ấy viết chúng", Pattie Boyd nói. Các món đồ đấu giá được trưng bày công khai tại Christie's ở New York từ ngày 15 đến 21.3.