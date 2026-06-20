Pax Thiên thân thiết với gia đình bên nội giữa 'cuộc chiến' của cha mẹ

Trong khi một số người con của Angelina Jolie và Brad Pitt được cho là đã dần xa cách cha ruột, Pax Thiên vẫn giữ mối liên hệ thân thiết với gia đình bên nội.

Pax Thiên được cho là vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với gia đình bên nội bất chấp những mâu thuẫn kéo dài giữa Angelina Jolie và Brad Pitt Ảnh: AFP

Mối quan hệ với Brad Pitt vẫn khá xa cách

Theo nguồn tin của Page Six được đăng tải ngày 19.6, Pax Thiên vẫn thường xuyên gặp gỡ và dành thời gian cho các thành viên trong gia đình Brad Pitt: "Pax vẫn duy trì mối quan hệ với gia đình bên nội và thường xuyên dành thời gian cho họ". Nguồn tin này tiết lộ thêm rằng mới đây, Pax Thiên đã tham gia buổi gặp mặt gia đình để chúc mừng lễ đính hôn của Sydney Pitt, em họ của anh.

Sydney Pitt là con gái của Doug Pitt, em trai ruột của Brad Pitt. Hồi tháng 3, cô thông báo đã nhận lời cầu hôn của bạn trai Archimede Jerome thông qua một bài đăng trên Instagram. Ngoài Pax Thiên, buổi tiệc gia đình còn có sự góp mặt của Reagan Pitt, em gái của Sydney Pitt, cùng Julie Pitt Neal, chị gái của Brad Pitt.

Mặc dù vẫn gắn bó với gia đình bên nội, một nguồn tin khác cho biết Pax Thiên hiện không có nhiều tương tác với Brad Pitt. Kể từ khi Angelina Jolie đệ đơn ly hôn vào năm 2016, mối quan hệ giữa Brad Pitt và một số người con được cho là ngày càng xa cách.

Năm 2023, Zahara tự giới thiệu bản thân với tên gọi "Zahara Marley Jolie" trong lễ kết nạp vào hội nữ sinh Alpha Kappa Alpha tại Spelman College. Sau đó, cô được cho là đã hoàn tất các thủ tục pháp lý để chính thức thay đổi họ. Theo Page Six, Maddox cũng đã nộp hồ sơ pháp lý nhằm loại bỏ họ "Pitt" khỏi tên của mình vì lý do cá nhân. Trong khi đó, Shiloh đã gửi đơn lên tòa án Los Angeles (Mỹ) vào tháng 5.2024 để yêu cầu bỏ họ "Pitt" ngay sau khi bước sang tuổi 18.

Không chỉ Zahara, Maddox hay Shiloh, hai người con út của cặp đôi cũng được cho là đã không còn sử dụng họ "Pitt" trong một số hoàn cảnh công khai. Knox được cho là đã bỏ họ cha trên bằng tốt nghiệp trung học, trong khi Vivienne xuất hiện với tên gọi "Vivienne Jolie" trong cuốn chương trình của vở nhạc kịch Broadway The Outsiders.