Pele ở sân khấu nào cũng đẹp

Đẹp từ cảm hứng chơi bóng

Nói về Pele khi ông vừa qua đời ngày 29.12 (giờ địa phương) ở tuổi 82, hãng tin AFP viết: “Pele là cầu thủ bóng đá được yêu thích nhất với những người cùng thời và trong bất kỳ thế hệ nào khác. Ông là bậc thầy vĩnh cửu của trò chơi đẹp - Beautiful Game”. Quả thật, “Beautiful Game”, được hiểu cụ thể là bóng đá đẹp. Và khi nào người đời nhắc đến vẻ đẹp trong bóng đá thì cái tên Pele được đặt cạnh như là đặc tính (tính từ) của ngôn ngữ. Nghĩa là, Pele đã vượt xa một cái tên (danh từ).

Nhà báo Harry Harris, người 2 lần đoạt giải “Sports journalist of the year - nhà báo thể thao của năm” tại Anh, tác giả hàng loạt sách về bóng đá bán chạy, từng viết Cuộc đời và thời đại - Pele his life and times, được xem là quyển tiểu sử đầu tiên nhận được sự hợp tác toàn diện từ Vua bóng đá Pele, trong đó đưa ra một thông điệp như sự khẳng định bản chất của con người Pele:“Gửi đến Pele - bóng đá môn thể thao đẹp”.

Nếu như chức vô địch World Cup năm 1958 mới chỉ giúp Brazil lần đầu tiên giành cúp Jules Rimet, đồng thời giới thiệu với thế giới một cầu thủ trẻ có khả năng chơi bóng thiên bẩm thì World Cúp 1970 mới thật sự là cột mốc đưa tên tuổi Pele lên hàng vĩ đại, để ông trở thành “Vua bóng đá” sau lần thứ ba cùng Brazil vô địch sân chơi này - điều mà cho đến nay chưa ai có thể làm được!

Pele, tên thật là Edson Arantes do Nascimento, sinh ngày 23.10.1940 tại Tres Coracoes, Minas Gerais, Brazil. Ông thi đấu cho Santos FC (Brazil) từ năm 1956 - 1974, đá 660 trận, ghi 643 bàn; 2 lần vô địch Copa Libertadores (1962, 1963), 2 danh hiệu Siêu cúp Liên lục địa (1962, 1963). Từ năm 1975 - 1977, ông đá cho New York Cosmos (Mỹ) với 64 trận, ghi 37 bàn; vô địch giải NASL (Giải vô địch bóng đá Bắc Mỹ) năm 1977. Sự nghiệp quốc tế: Thi đấu 92 trận, ghi 77 bàn cho tuyển Brazil từ năm 1957 - 1971; 3 lần vô địch World Cup vào năm 1958, 1962 và 1970; á quân Copa America 1959. Nguyên Khoa

Ở World Cup 1970, thế giới bóng đá đã bước vào thời kỳ của “chiến thuật và toan tính”. HLV Zagallo đã sử dụng những tài năng Brazil một cách đầy khéo léo nhưng chưa bao giờ làm tổn hại đến vẻ đẹp trong cách chơi bóng của Pele. Điều đó giúp Pele bảo toàn nguyên vẹn những giá trị, phẩm chất chơi bóng đá đẹp mà đỉnh cao được thể hiện ngay trong trận chung kết gặp tuyển Ý, đội áo màu thiên thanh với phong cách phòng ngự cantenaccio chặt chẽ khoa học, đối nghịch hoàn toàn với phong cách bóng đá Samba của người Brazil. Trong sự nghiệp của Pele, ông còn nhiều bàn thắng đẹp hơn, nhưng bàn thắng giúp Brazil đánh bại người Ý 4-1 trong trận chung kết này đã gắn với tên tuổi và đưa ông bước vào hàng ngũ “độc nhất vô nhị”. Cho đến sau này, Vua bóng đá vẫn luôn bảo lưu quan điểm chơi bóng là phải đẹp. Các huấn luyện viên cần phải bớt đi việc bóp nghẹt tính sáng tạo hay bản năng chơi bóng của cầu thủ.





Truyền cảm hứng ngoài sân cỏ

Đó là câu chuyện của bóng đá, nơi mà Pele luôn muốn mọi thứ phải hướng đến cái đẹp, sáng tạo, linh hoạt và phát huy những phẩm chất cần có của một cầu thủ, nhất là cầu thủ trẻ. Còn ngoài cuộc sống, kể cả trong giai đoạn bước chân vào chính trường Brazil, Pele với tư cách là Bộ trưởng Thể thao vẫn muốn mang lại những giá trị đích thực, những lợi ích chính đáng, cải cách cơ cấu bóng đá ở xứ Samba. Ông luôn đấu tranh loại bỏ tham nhũng trong bóng đá, nỗ lực đưa ra các luật lệ mới. Ông muốn mang đến sự tự do cho cầu thủ như cái cách mà các cầu thủ ở châu Âu được hưởng theo “Luật Bosman”, tức là cầu thủ có quyền chuyển nhượng tự do sau khi kết thúc hợp đồng với đội bóng cũ. Vào tháng 8.1997, ông từng đưa ra Quốc hội Brazil một dự luật tái cơ cấu các giải đấu chuyên nghiệp cũng vì lợi ích của cầu thủ và bóng đá Brazil. Pele cũng góp phần tăng số lượng các sân đấu đa chức năng, muốn các câu lạc bộ minh bạch tài chính và nỗ lực làm điều gì đó cho bóng đá nước nhà.

Ở sân khấu bóng đá, Pele là vị vua, ở sân khấu chính trị, ông muốn làm đẹp cho bóng đá xứ Samba chứ không mưu toan vị thế nào khác ngoài bóng đá. Với vai trò là một nhà chính trị nhưng thuần chất tinh khiết, ông cũng trở thành nhân vật được đón tiếp trọng thị ở những nơi ông đến. Ông từng được Nữ hoàng Anh phong tước Hiệp sĩ. Phần còn lại của cuộc đời, Pele trở thành đại sứ toàn cầu. Đối với vai trò này, nghị sĩ Anh Tony Banks từng nhận xét: “Giống như Muhammad Ali với quyền anh, Pele là người nổi tiếng nhất hành tinh không chỉ về bóng đá mà trên bất kỳ khía cạnh nào” .

Thế giới tiếc thương một huyền thoại Ngày 29.12 (giờ địa phương), sau hơn 1 tháng kể từ ngày nhập viện vì sức khỏe sa sút trầm trọng bởi căn bệnh hiểm nghèo, Pele đã bước sang thế giới bên kia ở tuổi 82. Cả thế giới bóng đá tiếc thương khi huyền thoại người Brazil ra đi. FIFA khẳng định “Pele là bất tử”. Những cựu danh thủ lừng lẫy và các ngôi sao xuất sắc nhất của bóng đá đương thời như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappe đều đồng loạt tri ân Vua bóng đá. Chủ tịch FIFA Gianni Infatino bày tỏ: “Đối với tất cả những ai yêu thích bóng đá đẹp, đây là ngày mà chúng ta không bao giờ muốn nó đến, ngày chúng ta mất Pele. Cuộc sống của Pele không chỉ là bóng đá. Ông đã thay đổi nhận thức theo hướng tốt đẹp hơn ở Brazil, Nam Mỹ và trên toàn thế giới”. Chủ tịch LĐBĐ VN (VFF) Trần Quốc Tuấn cũng đã gửi thư chia buồn với bóng đá Brazil: “Ông Pele đã về với cõi vĩnh hằng, để lại một nỗi tiếc thương vô hạn đối với người dân Brazil cũng như thế giới bóng đá. Thay mặt VFF, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới liên đoàn bóng đá và cả đất nước Brazil trước sự mất mát to lớn này. Pele là biểu tượng toàn cầu, người truyền cảm hứng và mang tình yêu bóng đá đến với mọi người trên toàn thế giới. Pele đã rời khỏi thế giới này, nhưng di sản của ông sẽ luôn đóng một vai trò quan trọng trong thế giới bóng đá”. Nghi Thạo

Thực chất, Pele với vai trò từng là một cầu thủ vĩ đại đã đi khắp nơi để truyền cảm hứng. Với tư cách là một đại diện hoạt động cho những chiến dịch marketing hay diễn thuyết, chưa bao giờ Pele để lại sự khó chịu vì đặt mình trên các quy chuẩn. Từ sân bóng đến chính trị rồi bước ra cuộc đời, Pele đều tạo dựng những hình ảnh đẹp như nhận xét của Pinheiro, cựu đại sứ Brazil tại Liên Hiệp Quốc: “Pele chơi bóng đá 22 năm, và trong thời gian đó ông luôn nỗ lực thúc đẩy hòa bình hữu nghị của thế giới nhiều hơn bất kỳ đại sứ nào khác”. Rõ ràng vẻ đẹp của một huyền thoại không chỉ trên sân cỏ. Pele đẹp từ bóng đá đến cuộc đời. Những người theo nghiệp bóng đá, những cầu thủ hiện thời, những ngôi sao nổi tiếng có thể xem đó là bài học giá trị để vun đắp cho bản thân mình.