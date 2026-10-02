Quyết định bổ nhiệm PGS.TS Lê Tuấn Anh làm Hiệu trưởng Trường đại học Thủ Dầu Một được ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM trao tại hội nghị về công tác cán bộ của TP.HCM sáng 2.10.

Ông Lê Tuấn Anh, sinh năm 1974, tốt nghiệp cử nhân công nghệ thông tin tại Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM). Năm 2005, ông Tuấn Anh nhận bằng thạc sĩ và năm 2012 nhận bằng tiến sĩ kỹ thuật máy tính tại Đại học Kyung Hee (Hàn Quốc).

PGS.TS Lê Tuấn Anh, tân Hiệu trưởng Trường đại học Thủ Dầu Một ẢNH: Đ.T

Từ tháng 4.1997 đến tháng 6.2015, ông công tác với vai trò giảng viên tại Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông cơ sở TP.HCM; giảng viên rồi giữ chức vụ Trưởng khoa Công nghệ thông tin, Trường đại học Thủ Dầu Một.

Lãnh đạo UBND TP.HCM (trái) trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường đại học Thủ Dầu Một ẢNH: Đ.T

Năm 2016, ông Lê Tuấn Anh được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư. Tháng 3.2018, ông Lê Tuấn Anh được UBND tỉnh Bình Dương (cũ) bổ nhiệm giữ chức Phó hiệu trưởng Trường đại học Thủ Dầu Một. Đến tháng 11.2020, ông được điều động đến công tác tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương, giữ chức vụ Phó giám đốc, rồi Giám đốc (tháng 5.2021).

Ban giám hiệu Trường đại học Thủ Dầu Một tặng hoa chúc mừng PGS.TS Lê Tuấn Anh ẢNH: Đ.T

Tháng 3.2025, PGS.TS Lê Tuấn Anh được công nhận giữ chức Chủ tịch hội đồng Trường đại học Thủ Dầu Một và được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, cho đến nay.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 15.7 vừa qua, Thành ủy TP.HCM đã phân công, điều động TS Đoàn Ngọc Xuân, Hiệu trưởng Trường đại học Thủ Dầu Một đến nhận công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Đến nay, Ban giám hiệu Trưởng đại học Thủ Dầu Một bao gồm PGS.TS Lê Tuấn Anh (Hiệu trưởng) và 3 phó hiệu trưởng: PGS.TS Ngô Hồng Điệp; TS Bùi Thanh Khiết, Th.S Vương Thế Hùng.