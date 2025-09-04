PGS.TS.BS Nguyễn Tấn Cường: Cuộc nói chuyện mang phẫu thuật nội soi về Việt Nam

Với PGS.TS.BS Nguyễn Tấn Cường, đó không chỉ là lời nhắn gửi. Đó còn là kinh nghiệm được đúc kết từ suốt quá trình làm nghề, từ những tháng năm đất nước còn nhiều khó khăn đến ngày hội nhập và vươn mình cùng thế giới.

Lời khuyên giản dị nhưng sâu sắc ấy đến từ một người mà khi nhắc tới, tất cả đều nhớ tới hình ảnh của một người thầy tận tụy, một nhà phẫu thuật luôn khát khao đổi mới, và cũng là người tiên phong đưa công nghệ phẫu thuật nội soi hiện đại về Việt Nam.

Năm 1973, ông thi đỗ vào Trường Đại học Y khoa Sài Gòn. Hai năm sau, khi ông đang là sinh viên năm hai, đất nước bước vào một trang sử mới, ông cùng hàng triệu người chứng kiến bước ngoặt lịch sử năm 1975. Sinh ra và lớn lên trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước, ông sớm hiểu giá trị của hòa bình và tự do, những điều mà tưởng chừng hiển nhiên với thế hệ hôm nay, nhưng lại là khát vọng cháy bỏng của cả dân tộc khi ấy.

PGS.TS.BS Nguyễn Tấn Cường - Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Ngoại, Đại học Y dược TP.HCM, Nguyên Trưởng khoa Gan -Mật - Tụy Bệnh viện Chợ Rẫy ẢNH: SẦM ÁNH

Người tiên phong đưa nội soi về Việt Nam: ‘Phẫu thuật nội soi đã chọn tôi’

Với PGS.TS.BS Nguyễn Tấn Cường, được sống trong hòa bình, được tiếp nhận tri thức nhân loại là một đặc ân. Và ông tin rằng, thế hệ trẻ hôm nay cần biết trân trọng cơ hội ấy để không ngừng học hỏi, kiên trì trước thử thách, và đóng góp hết mình cho cộng đồng, cho Tổ quốc.

Khát vọng hòa bình – Niềm tin y đức Trong không khí hướng về ngày Quốc khánh 2.9, khi cả nước cùng nhìn lại hành trình độc lập, tự cường của dân tộc, tuyến video "Khát vọng hòa bình – Niềm tin y đức" khắc họa chân dung các bác sĩ đầu ngành, đều là những nhân chứng lịch sử đã đặt nền móng cho nhiều bước tiến vượt bậc của y học Việt Nam. Đó còn là hành trình của niềm tin, sự kiên định vào giá trị hòa bình tình yêu đất nước và trách nhiệm với thế hệ mai sau.

