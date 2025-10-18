Phá án thần tốc: Bắt bà trùm cung cấp súng cho 'xã hội đen'

Những ngày cuối năm 2021, tỉnh Kiên Giang xuất hiện tình trạng nhiều đối tượng hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí. Trong đó, có các loại súng có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng; công cụ hỗ trợ, hung khí để giải quyết mâu thuẫn, bảo kê các điểm tệ nạn xã hội.

Điều này gây hoang mang, lo lắng cho người dân cho nên công an lên kế hoạch xóa sổ băng nhóm "xã hội đen" ở đảo ngọc này.

Ban chuyên án họp khẩn liên tục để triển khai các biện pháp đấu tranh với đường dây tội phạm này ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước tình hình trên, thời điểm đó, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang (cũ) đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp đơn vị nghiệp vụ tiến hành rà soát, lên danh sách, triển khai biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh các đối tượng hình sự có dấu hiệu mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Trinh sát nhớ lại: "Chúng tôi rà soát từng đối tượng, thu thập từng mẩu thông tin nhỏ nhất với mục tiêu phải tìm ra gốc rễ của vấn đề, những kẻ đứng sau đường dây vũ khí nguy hiểm này".

Bóc gỡ mắt xích đầu tiên trong đường dây

Trong quá trình điều tra, PC02 phát hiện nổi lên nhóm đối tượng chế tạo, tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng là Dương Minh Tuấn (thường gọi "Ba Teo"). Tuấn 34 tuổi, ở Rạch Giá, có 2 tiền án về ma túy; không có nghề nghiệp ổn định, nhưng lại có vẻ bề ngoài khá "ngông".

"Trinh sát phát hiện Tuấn thường xuyên đặt mua các loại súng, công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội, rồi tự mày mò chế tạo, sửa chữa, nâng cấp thành súng có tính năng như vũ khí quân dụng", trinh sát nói.

Dương Minh Tuấn mua súng, đạn từ một cặp vợ chồng là Cao Văn Hoài và Võ Ngọc Trâm, sau đó về tự tay cải tạo súng. Thậm chí, Tuấn còn thuê Trần Văn Năng, một thợ tiện lành nghề, để cắt gọt các linh kiện như nòng súng, ổ đạn, cò, kim hỏa. Khi những khẩu súng "độ" này hoàn thành, chúng được Tuấn bán lại cho các đối tượng hình sự ở Kiên Giang và cả các tỉnh lân cận.

Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó trưởng phòng Trọng án (C02), Bộ Công an, trực tiếp lấy lời khai các nghi can sau khi bị bắt

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Từ những tài liệu thu thập được, Ban chuyên án nhận định đây là đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ với số lượng đặc biệt lớn. Đường dây này liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều băng nhóm tội phạm ở các địa bàn trong tỉnh Kiên Giang; các tỉnh, thành phía nam và phía bắc. Nếu không kịp thời đấu tranh ngăn chặn sẽ ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự trên nhiều địa bàn các tỉnh, thành.

Ngày 8.8.2022, PC02 đề xuất Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang (cũ) xác lập chuyên án và phối hợp Phòng Trọng án (C02) cùng lực lượng trinh sát, điều tra viên giàu kinh nghiệm tham gia phá án. Mọi thứ được chuẩn bị kỹ lưỡng, cho đến các phương án xử lý tình huống bất ngờ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án. Ban chuyên án phải tính toán, đưa ra những dự kiến thời gian đấu tranh chuyên án hợp lý, hạn chế thấp nhất khả năng đối tượng tiếp tục gây án.

Dựa trên những chứng cứ thu thập được, ngày 22.8.2022, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang (cũ) đã chỉ đạo Ban chuyên án phối hợp với các lực lượng đồng loạt ra quân, bắt giữ và khám xét nơi ở của 12 nghi can, triệu tập 16 đối tượng khác có liên quan, trong đó có Dương Minh Tuấn.

Chỉ hai ngày sau, ngày 24.8.2022, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 12 đối tượng để điều tra về hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Đáng chú ý, tang vật thu giữ 84 khẩu súng các loại, 341 viên đạn, 365 ống kim loại, cùng nhiều công cụ hỗ trợ, 1 máy tiện chuyên dụng và nhiều thiết bị dùng để chế tạo, cải tạo súng. Kết quả giám định cho thấy có 11 khẩu súng tự chế có tính năng tương tự vũ khí quân dụng, 51 viên đạn quân dụng, 14 súng công cụ hỗ trợ, 225 viên đạn công cụ hỗ trợ, 58 súng đồ chơi nguy hiểm và 53 viên đạn thể thao.

Mua bán vũ khí khi đang được tại ngoại

Thượng tá Lê Vinh Tùng, là Phó trưởng phòng Trọng án (C02), nhớ lại: "Mặc dù đã bắt được Tuấn và đồng bọn nhưng chúng tôi biết đây mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Qua khai thác, chúng tôi xác định "đầu trên" cung cấp hàng cho Tuấn và vợ chồng Cao Văn Hoài và Võ Ngọc Trâm chính là Vũ Thị Diệp (37 tuổi, quê Hải Phòng, hiện ở huyện Củ Chi cũ)".

Theo tài liệu điều tra, năm 2019, Vũ Thị Diệp cùng chồng đã bị phạt 3 năm tù về tội mua bán trái phép hàng cấm. Tuy nhiên, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Diệp được hoãn thi hành án. Lợi dụng thời gian tại ngoại, Diệp tiếp tục móc nối với các đối tượng, tổ chức mua vũ khí, công cụ hỗ trợ từ nước ngoài về Việt Nam, rồi phân phối cho các đại lý bán trên mạng xã hội, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Các nghi can bị bắt trong chuyên án ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngày 15.9.2022, Ban chuyên án nhận được tin Diệp bán 100 cây đao, kiếm cho một đối tượng ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (cũ). Ngay lập tức, Ban chuyên án bắt giữ Lê Đức Thành cùng toàn bộ tang vật này.

"Sau gần 2 tháng điều tra mở rộng, Ban chuyên án đủ cơ sở khẳng định Diệp là đầu mối quan trọng, chuyên mua bán, vận chuyển súng và có kho hàng cất giấu", thượng tá Tùng kể lại.

Ngày 15.10.2022, các trinh sát phát hiện Diệp đang chỉ đạo đồng bọn vận chuyển 63 khẩu súng các loại cho một đối tượng ở thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Từ nguồn thông tin quý giá này, giám đốc công an tỉnh chỉ đạo Ban chuyên án nhanh chóng phối hợp Phòng Trọng án và Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Đặng Văn Tỉnh tại nhà trọ ở thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương cũ), thu giữ 2 khẩu súng bắn đạn bi sắt, 1 dao bấm và các tài liệu liên quan.

Từ lời khai của Đặng Văn Tỉnh, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ Đặng Quốc Huân. Thời điểm bị bắt, Huân đang ở cùng anh trai là Đặng Quốc Ánh tại một căn hộ ở Nha Trang. Tại đây, công an thu giữ một kho vũ khí khổng lồ, gồm: 229 khẩu súng các loại (trong đó có 134 khẩu súng lục M1911, 64 khẩu Rulo, 31 khẩu súng bắn đạn cao su và hơi cay), 455 bình khí nén, 6 kg đạn bi sắt cùng nhiều linh kiện, phụ kiện súng.

"Mỗi khẩu súng có thể là một trọng án tiềm ẩn"

Ban đầu, "bà trùm" Vũ Thị Diệp không chịu khai báo, quanh co chối tội. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, cảm hóa, thuyết phục của các điều tra viên trong Ban chuyên án, cuối cùng Diệp đã phải cúi đầu nhận tội. Từ lời khai của Diệp và các đối tượng khác, ngày 25.10.2022, công an phát hiện một điểm nghi vấn tại nhà ông Võ Văn Đen (cha ruột của Võ Ngọc Trâm, nghi can đã bị bắt).

Một tổ công tác triệu tập ông Đen lên làm việc. Ông Đen khai nhận trong phòng ngủ riêng của Trâm, có một thùng xốp dán kín màu vàng, nghi là đồ vật liên quan đến hành vi phạm tội của Trâm. Khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện tổng cộng 51 khẩu súng các loại, trong đó có 25 khẩu đựng trong thùng xốp, 18 khẩu trong vali xám, 8 khẩu dạng Rulo ổ xoay giấu dưới gầm giường, cùng 4 viên đạn và 1 cây đao. Tất cả đều được niêm phong theo quy định.

Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó trưởng phòng Trọng án (C02), nhận định: "Mỗi một khẩu súng, dù là súng tự chế thô sơ hay súng quân dụng tinh vi, đều là một mối hiểm họa khôn lường. Mỗi khẩu súng của băng nhóm này đều có thể gây ra một vụ trọng án nghiêm trọng. Có thể là giết người, cướp tài sản, hay cưỡng đoạt tài sản. Những tội ác có thể cướp đi sinh mạng, gieo rắc nỗi sợ hãi cho nhân dân. Vì vậy việc xóa sổ băng nhóm, đường dây này góp phần mang lại bình yên cho xã hội".

Hàng trăm khẩu súng, hàng chục loại bị công an thu giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đến nay, chuyên án 0822R đã kết thúc thắng lợi. 17 nghi can đã bị khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi "chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

"Mỗi người lính hình sự chúng tôi đều cảm thấy tự hào vì đã góp phần mang lại sự bình yên, an toàn cho cuộc sống của người dân. Dù công việc còn nhiều gian nan, thử thách, nhưng chúng tôi tin rằng, với sự đồng lòng và quyết tâm, tội phạm sẽ không bao giờ có đất sống trên mảnh đất này", thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó trưởng phòng Trọng án (C02), Bộ Công an nhấn mạnh.