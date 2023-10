Phải đảm bảo an toàn cho giáo viên

Đây không chỉ là vụ việc gây mất an ninh trật tự đơn thuần, mà nó là một vụ tấn công có chủ đích, xuất phát từ sự "bênh con" sai cách của phụ huynh, dẫn tới hậu quả đau lòng.



Dù cơ quan chức năng đã có động thái điều tra, bắt giam kẻ hành hung thầy giáo Thiều, tuy nhiên sự việc xảy ra dù đã mấy ngày nhưng không chỉ để lại nỗi đau thể xác trên thân thể người thầy hết lòng vì học sinh, mà còn là nỗi đau trong tâm hồn mỗi thầy cô giáo nói chung, các giáo viên ở Trường THPT Hàm Tân nói riêng.

Cái sai ở đây rõ ràng thuộc về phụ huynh ngay từ đầu. Chỉ vì thầy Thiều và các đồng nghiệp mời em học sinh có tương tác với các tài khoản mạng xã hội xuyên tạc về nhà trường, mà vị phụ huynh có con được mời lên đã biểu lộ thái độ tiêu cực.

Khi vị phụ huynh này đến nhà thầy hiệu trưởng, dù đã được thầy hiệu trưởng khuyên can không được manh động, "chuyện đâu còn có đó", nhưng phụ huynh này và những người lạ vẫn cố tình kéo đến nhà thầy hiệu phó để hành hung, dẫn đến hậu quả thầy Thiều phải nhập viện cấp cứu.

Trong những ngày tác nghiệp liên quan vụ việc này, người viết đã được nghe tâm sự của nhiều thầy cô giáo ở nơi xảy ra vụ việc. Một giáo viên đã trải lòng với người viết: "Dù làm đúng quy trình, đúng việc mà thầy hiệu phó còn bị hành hung như vậy, thì những giáo viên bình thường như chúng tôi có còn dám đưa ra các biện pháp giáo dục học sinh nữa không?".

Bị can đánh thầy hiệu phó gãy mũi ở Bình Thuận bị bắt

Câu hỏi này cũng là lo lắng, tâm tư chính đáng của các thầy, cô giáo. Vấn đề đặt ra ở đây là sự bình yên, an ninh, an toàn cho giáo viên đang bị đe dọa. Hơn ai hết, đội ngũ giáo viên phải được dạy dỗ học trò của mình trong điều kiện an toàn nhất. Đừng để những "gáo nước lạnh" tạt vào hình ảnh vốn trong sáng về thiên chức người thầy như câu chuyện đáng buồn vừa xảy ra ở H.Hàm Tân.