Phải triệt tận gốc tín dụng đen

Như Thanh Niên thông tin, qua công tác đấu tranh, Bộ Công an đã phát hiện có nơi lãi suất tín dụng đen lên tới 90 - 100%/ngày, thậm chí 700 - 1.000%/tháng. Các đối tượng này đe dọa, khủng bố tinh thần, chiếm đoạt tài sản, tiền lương trả qua ATM khi người vay quá hạn trả nợ. Đây là thông tin thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết tại buổi đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với công nhân hôm 12.6, tổ chức tại Bắc Giang.

Thông tin thêm về vấn đề này, thượng tướng Lương Tam Quang cho biết các đối tượng rất tinh vi, tạo vỏ bọc núp bóng các công ty có chức năng cho vay tài chính... Các đối tượng cho vay không thế chấp, huy động vốn kinh doanh tài chính, góp vốn, góp tài sản kinh doanh và đối tượng thường xuyên có các thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo công nhân, cho vay tiền trực tiếp qua app, qua mạng xã hội với lãi suất cao bất thường.

Trong 3 năm vừa qua, Bộ Công an đã đấu tranh phát hiện, xử lý 2.740 vụ việc, gần 5.000 đối tượng, đã khởi tố gần 2.000 vụ, với gần 4.000 bị can. Trong đó có hơn 1.000 vụ cho vay nặng lãi có người bị hại là công nhân.

Thòng lọng siết cổ người nghèo

Vấn nạn tín dụng đen tràn lan đe dọa tình hình an ninh trật tự xã hội, cuộc sống bình yên của người dân khiến dư luận bức xúc. “Tín dụng đen là ung nhọt của xã hội, nó như thòng lọng siết cổ người nghèo, gây ra bao thảm cảnh cho người dân. Nếu không xử lý tận gốc vấn nạn này, người nghèo càng thêm khổ... Mong cơ quan chức năng quyết liệt xử lý triệt để tận gốc vấn nạn này càng sớm càng tốt”, BĐ Mai Anh ý kiến.

“Phải khẩn trương triệt phá loại hình tín dụng đen này. Đồng ý cũng do người dân mình có nhu cầu và túng quẩn nên liều vay không lường hậu quả. Tuy nhiên, với những hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng cho vay nặng lãi cần phải xử lý nghiêm. Hướng dẫn và tạo điều kiện cho người dân vay vốn giải quyết khó khăn trong cuộc sống”, BĐ Thanh Nam góp ý.

“Phải xử thật nặng loại tội phạm này, chúng làm tan nát nhiều gia đình, khủng bố tinh thần nhiều người, dù họ không vay nó cũng nhắn tin khủng bố vô cớ”, BĐ Do Tuyen bức xúc.





Làm triệt để, đồng bộ trên cả nước

Để ngăn chặn hiệu quả tín dụng đen, Thứ trưởng Bộ Công an cho hay Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 12 về vấn đề này. Bộ Công an sẽ tập trung tổ chức phòng ngừa xã hội, tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật, thông tin các phương thức thủ đoạn, tác hại của tín dụng đen để nâng cao cảnh giác cho công nhân và người dân.

“Chúng tôi cũng chỉ đạo công an các tỉnh, thành phố kiểm tra hành chính các cơ sở, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động này; đồng thời phát hiện tội phạm vi phạm pháp luật. Bộ Công an sẽ rà soát các ngành nghề kinh doanh thường bị tín dụng đen lợi dụng để núp bóng, siết chặt quản lý và triệt phá tổ chức này. Tới đây, chúng tôi mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên toàn quốc để phát hiện, ngăn chặn các vi phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen”, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Bên cạnh việc hoan nghênh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, nhiều bạn đọc cũng đề nghị pháp luật chế tài mạnh hơn cho hành vi này để tín dụng đen hết đất sống. “Phải sửa luật và đưa vào khung cao nhất thì mới hy vọng hạn chế được loại tội phạm này”, BĐ Minh Khách đề nghị.

* Tín dụng đen còn hơn ăn cướp, nó chỉ ngụy trang bằng hai chữ cho vay... Dung * Các tỉnh thành trong cả nước phải đồng loạt ra quân xử lý tận gốc rễ vấn nạn này... Xuan Vinh * Pháp luật cần nghiêm trị bọn này, để trả lại cuộc sống bình yên cho người dân! Thạch Sơn * Cần phải tăng hình phạt thật nặng, bọn này làm biết bao gia đình nhà tan cửa nát. Nhuan

BĐ Lữ Thái ý kiến: “Chúng ta chỉ tập trung đánh cái lớn, chưa đánh đại trà. Khi đánh vào một số cái lớn thì những cái lớn khác chưa bị sờ gáy đã chủ động phân tán nhỏ, hoạt động tinh vi hơn nên tồn tại và lại biến tướng. Cần phân cấp đánh vào tín dụng đen đến cấp công an phường, xã. Cần kiểm tra và quy trách nhiệm rõ ràng cho từng địa bàn cụ thể. Đồng thời phải có cơ chế thưởng, phạt rõ ràng...”.

“Cần công bố số điện thoại của lực lượng công an xử lý vấn đề này để người dân liên hệ tố giác. Giờ người dân có bị dính tín dụng đen cũng chẳng biết kêu ở đâu...”, BĐ Anh Dung đề nghị.