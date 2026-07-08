Phạm Băng Băng tỏa sáng tại Tuần lễ thời trang Paris dù gặp khó tại quê nhà

Sau khi hoàn thành lịch trình tại Thái Lan, Phạm Băng Băng lập tức lên đường sang Pháp tham dự Tuần lễ thời trang Paris. Ngày 7.7, minh tinh xứ Trung gây bất ngờ khi xuất hiện tại buổi trình diễn của nhà thiết kế Rahul Mishra không chỉ với vai trò khách mời mà còn trực tiếp sải bước trên sàn catwalk.

Quốc tế rộng cửa, quê nhà vẫn nhiều rào cản

Trong show diễn, Phạm Băng Băng diện bộ váy xuyên thấu màu đen nổi bật, kết hợp thiết kế khung tròn cỡ lớn phía sau đầu, tạo hiệu ứng như một vầng hào quang. Lối trang điểm với đôi mắt khói sắc sảo cùng màu son nâu trầm hài hòa với tổng thể trang phục, giúp nữ diễn viên toát lên vẻ đẹp vừa quyền lực vừa bí ẩn.

Phạm Băng Băng gây chú ý khi xuất hiện trên sàn diễn của nhà thiết kế Rahul Mishra tại Tuần lễ thời trang Paris, đảm nhận vai trò người mẫu thay vì chỉ dự sự kiện với tư cách khách mời Ảnh: AFP

Sự kết hợp giữa những đường nét đậm chất Á Đông và phong cách thời trang mang hơi hướng phương Tây đã giúp Phạm Băng Băng trở thành tâm điểm ngay từ khi xuất hiện. Từng bước catwalk của cô được đánh giá tự tin, uyển chuyển và đầy khí chất.

Điều khiến người hâm mộ ấn tượng hơn cả là nhan sắc của nữ diễn viên gần như không có khác biệt giữa những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa do báo chí công bố và các đoạn video do khán giả ghi lại. Gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn, vóc dáng thon gọn cùng diện mạo trẻ trung của cô nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Sau khi xem màn trình diễn của Phạm Băng Băng, nhiều cư dân mạng nhận xét "nữ hoàng đã trở lại", thậm chí "chấm 0 điểm" vì "không có gì để chê".

Không ít người còn cho rằng Phạm Băng Băng là minh chứng cho câu nói "vẻ đẹp đích thực không bị thời gian làm phai mờ". Theo họ, dù năm tháng trôi qua, thần thái và sức hút của nữ diễn viên vẫn gần như nguyên vẹn, bất kể xuất hiện dưới góc máy nào.

Trong nhiều năm, Phạm Băng Băng luôn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc tiêu biểu của làng giải trí Hoa ngữ. Vẻ đẹp của cô từng tạo ảnh hưởng lớn đến nhiều thế hệ khán giả, trở thành nguồn cảm hứng cho không ít người hâm mộ và nghệ sĩ trẻ. Dù ngày càng có nhiều gương mặt mới nổi lên, nhiều ý kiến vẫn cho rằng nữ diễn viên giữ vị trí đặc biệt như một biểu tượng khó thay thế của vẻ đẹp vượt thời gian.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Phạm Băng Băng rẽ sang hướng khác vào năm 2018 sau khi cơ quan chức năng Trung Quốc kết luận cô có hành vi trốn thuế. Nữ diễn viên bị yêu cầu nộp tổng cộng 884 triệu nhân dân tệ tiền phạt và truy thu thuế, trở thành một trong những vụ bê bối trốn thuế lớn nhất lịch sử ngành giải trí Trung Quốc. Bên cạnh đó, cô gần như bị cấm tham gia các hoạt động giải trí công khai trong vòng 3 năm.

Vụ việc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng cũng như sự nghiệp của Phạm Băng Băng. Mặc dù thời hạn hạn chế hoạt động chính thức kết thúc vào năm 2021, làn sóng siết chặt quản lý ngành giải trí tại Trung Quốc sau đó đã khiến quá trình trở lại của cô trở nên khó khăn hơn.

Những năm gần đây, nữ diễn viên Hoàn Châu cách cách tích cực tham gia các sự kiện thời trang quốc tế và mở rộng hoạt động nghệ thuật ở nước ngoài Ảnh: AFP

Giới chức văn hóa nước này áp dụng nhiều quy định nghiêm ngặt hơn, đồng thời xây dựng danh sách hạn chế đối với những nghệ sĩ từng vướng bê bối pháp lý hoặc vi phạm đạo đức, khiến nhiều người gần như không còn cơ hội trở lại các hoạt động giải trí chính thống.

Vì vậy, Phạm Băng Băng vẫn gặp nhiều trở ngại trong việc tái thiết sự nghiệp tại Trung Quốc đại lục. Cô hiếm khi xuất hiện trong các dự án điện ảnh nội địa hay những sự kiện giải trí lớn, thay vào đó chuyển hướng phát triển sự nghiệp ở thị trường quốc tế, đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh.

Những năm gần đây, nữ diễn viên tập trung đầu tư cho thương hiệu mỹ phẩm Fan Beauty, đặc biệt là dòng mặt nạ dưỡng da. Năm 2024, thương hiệu này vào top 100 thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu Trung Quốc với doanh thu thường niên được cho là đạt khoảng 1,45 tỉ nhân dân tệ, xếp thứ 35 trên toàn quốc.

Trong một phiên phát sóng trực tiếp do Lý Giai Kỳ, một trong những người bán hàng trực tuyến nổi tiếng nhất Trung Quốc dẫn dắt, Fan Beauty được cho là đã bán hết 100.000 bộ mặt nạ chỉ trong 10 giây, mang về doanh thu gần 20 triệu nhân dân tệ, cho thấy sức hút đáng kể của thương hiệu trên thị trường.