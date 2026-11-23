Ngày 23.11, theo đề nghị của Sở GD-ĐT TP.HCM, UBND các phường, xã, đặc khu và hiệu trưởng các trường THPT trực thuộc công khai đầu mối tiếp nhận phản ánh, đồng thời thực hiện các yêu cầu về kiểm tra, xử lý và báo cáo theo phạm vi trách nhiệm liên quan đến phản ánh lạm thu, dạy thêm, học thêm trái quy định.



Sở GD-ĐT đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu thiết lập và công khai số điện thoại, hộp thư điện tử cùng các kênh tiếp nhận khác (nếu có) tại trụ sở và trên cổng thông tin điện tử của địa phương. UBND cấp xã phân công đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin, bảo đảm đường dây nóng hoạt động thông suốt. Các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương như trường mầm non, tiểu học THCS cũng phải công khai thông tin tiếp nhận phản ánh trên cổng thông tin điện tử của đơn vị.

Cùng với việc công khai đường dây nóng, UBND các phường, xã, đặc khu tăng cường kiểm tra các khoản thu, chi trong năm học của các cơ sở giáo dục và việc tổ chức dạy thêm, học thêm trên địa bàn theo quy định hiện hành. Sở đề nghị địa phương tiếp nhận, xác minh và xử lý dứt điểm các phản ánh. Trường hợp phát hiện vi phạm, địa phương xử lý nghiêm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.



Đối với các trường THPT trực thuộc sở, nhà trường công khai số điện thoại, hộp thư điện tử và các kênh tiếp nhận khác (nếu có) trên cổng thông tin điện tử của trường, đồng thời phân công đầu mối tiếp nhận và phản hồi kịp thời. Các trường phải thực hiện nghiêm quy định về thu, chi và dạy thêm, học thêm. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước giám đốc Sở GD-ĐT nếu để xảy ra tình trạng lạm thu, dạy thêm không đúng quy định tại đơn vị.

Địa phương và trường THPT báo cáo trước ngày 27.11

UBND các phường, xã, đặc khu gửi bảng tổng hợp thông tin đường dây nóng của địa phương và các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý. Kèm theo đó là báo cáo kết quả tiếp nhận phản ánh, kiểm tra và xử lý vi phạm tính đến thời điểm báo cáo, cùng kiến nghị, đề xuất nếu có. Các trường THPT báo cáo trực tiếp với Sở GD-ĐT TP.HCM. Hai nhóm đơn vị gửi báo cáo trước ngày 27.11. Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, nội dung báo cáo và việc gửi đúng thời hạn để sở tổng hợp, tham mưu UBND TP.HCM báo cáo Bộ GD-ĐT liên quan đến tăng cường kiểm tra, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.









