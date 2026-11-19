Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường ký Chỉ thị số 54/CT-UBND ngày 18.11.2026 về tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá trong GD-ĐT trên địa bàn thành phố.



TP.HCM yêu cầu các đơn vị chủ động nhận diện nguy cơ gian lận và có biện pháp phòng ngừa từ sớm. Với những khâu có nguy cơ cao, thành phố yêu cầu kiểm soát chéo, lưu vết hoạt động và kiểm tra độc lập để ngăn việc can thiệp trái quy định vào quá trình thi, kiểm tra, đánh giá.



Rà soát từ khâu ra đề đến công bố kết quả thi

Sở GD-ĐT TP.HCM phải rà soát quy trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh lớp 10, thi học sinh giỏi, khảo sát chất lượng và các kỳ thi, kiểm tra khác thuộc thẩm quyền. Việc rà soát nhằm nhận diện nguy cơ ở từng khâu, từ ra đề, duyệt đề, in sao, vận chuyển và bảo quản đề đến coi thi, chấm thi, phúc khảo và quản lý kết quả.



Sở phối hợp với Công an TP.HCM xây dựng phương án phòng ngừa gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) và ngăn việc xâm nhập, sao chép hay chỉnh sửa trái phép dữ liệu. Thành phố giao Sở GD-ĐT rà soát nhu cầu và điều kiện thực tế để đề xuất trang bị camera giám sát, thiết bị rà soát kim loại cầm tay và thiết bị bảo mật tại những khu vực, khâu có nguy cơ cao.



TP.HCM ban hành chỉ thị liên quan đến phòng, chống gian lận trong thi cử, đánh giá học sinh ẢNH; NHẬT THỊNH

Sở cũng phải đối sánh dữ liệu học tập, thi và kiểm tra để phát hiện kết quả bất thường, cảnh báo sớm nguy cơ gian lận hoặc can thiệp trái quy định. Chỉ thị yêu cầu Sở tránh đánh giá, xếp loại hay xét thi đua, khen thưởng chỉ dựa vào tỷ lệ học sinh khá, tốt, tỷ lệ tốt nghiệp, tuyển sinh hoặc kết quả thi.



Căn cứ hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, Sở sẽ rà soát hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng lộ trình và đề xuất phương án thí điểm kiểm tra, đánh giá và thi trên máy tính tại các đơn vị đủ điều kiện.



Cùng với việc công khai kênh tố giác 24/7, Sở phải phổ biến quy chế, các hành vi bị cấm và hậu quả khi vi phạm đến học sinh, phụ huynh học sinh, giáo viên và những người tham gia tổ chức thi. Công an TP.HCM tập trung xử lý việc mua bán, cung cấp, sử dụng thiết bị, phần mềm, dịch vụ phục vụ gian lận thi cử, đồng thời phối hợp xử lý hoạt động quảng cáo, môi giới thi hộ, học hộ.



Gian lận nghiêm trọng, người đứng đầu không được xếp loại xuất sắc

UBND phường, xã, đặc khu phải chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá trung thực, nghiêm túc, công bằng, khách quan. Chỉ thị yêu cầu các đơn vị không chạy theo thành tích, không can thiệp trái quy định vào kết quả. Người đứng đầu cơ sở giáo dục có trách nhiệm phổ biến quy định, các hành vi bị cấm, hậu quả và trách nhiệm pháp lý khi vi phạm đến học sinh, phụ huynh học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Các cơ sở phải công khai kênh tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, tố giác theo thẩm quyền và kịp thời báo cáo cấp trên những vụ việc phức tạp.

Kết quả phòng, chống gian lận sau mỗi kỳ thi, kiểm tra, đánh giá là tiêu chí bắt buộc khi đánh giá mức độ hoàn thành trách nhiệm hằng năm của người đứng đầu cơ sở giáo dục, chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu và thủ trưởng các đơn vị liên quan.



Thành phố cũng yêu cầu khen thưởng đột xuất, kịp thời đối với cán bộ, giáo viên, học sinh chủ động phát hiện, báo cáo gian lận thi cử ẢNH: NGỌC DƯƠNG Chỉ thị yêu cầu không xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và không xét tặng danh hiệu thi đua trong năm học đối với người đứng đầu đơn vị, cơ sở giáo dục xảy ra gian lận thi cử nghiêm trọng hoặc có hành vi bao che vi phạm. Thành phố cũng yêu cầu khen thưởng đột xuất, kịp thời đối với cán bộ, giáo viên, học sinh chủ động phát hiện, báo cáo gian lận thi cử.

Cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và những người liên quan tuyệt đối không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái quy định vào quá trình, kết quả học tập, thi, kiểm tra, đánh giá hoặc bao che gian lận. Chỉ thị yêu cầu xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm trong phạm vi quản lý, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn, trong đó có trường phổ thông, cơ sở giáo dục ĐH, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường quốc tế và trung tâm ngoại ngữ - tin học, phải cụ thể hóa quy chế về liêm chính học thuật, sử dụng AI và công nghệ trong học tập, nghiên cứu, thi, kiểm tra, đánh giá.

Phường, xã, đặc khu phải chủ động bố trí kinh phí cho điểm thi TP.HCM giao UBND phường, xã, đặc khu phối hợp với Sở GD-ĐT rà soát cơ sở vật chất, camera giám sát, thiết bị rà soát phương tiện gian lận và phương án bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm thi trên địa bàn. Từ kết quả rà soát, địa phương tổng hợp nhu cầu đầu tư, nâng cấp, bổ sung thiết bị và đề xuất phương án theo phân cấp quản lý, tránh đầu tư trùng lặp, chồng chéo, lãng phí ngân sách. UBND phường, xã, đặc khu phải chủ động bố trí ngân sách để bảo đảm các điều kiện phòng, chống gian lận tại những địa điểm Sở GD-ĐT chọn làm điểm thi, không để thiếu kinh phí ảnh hưởng đến công tác tổ chức thi.









