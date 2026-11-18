Tham dự lễ kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và vinh danh 50 cán bộ quản lý, giáo viên nhận Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026 có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Giáo dục TP.HCM trước những yêu cầu mới

Tại lễ kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, PGS-TS Nguyễn Tấn Phát, Thành ủy viên, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết năm 2026 đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của ngành. Việc sắp xếp bộ máy, kiện toàn mạng lưới cơ sở giáo dục, chuyển đổi số trong quản trị và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực đặt ra nhiều nhiệm vụ mới, đòi hỏi toàn ngành chủ động thích ứng, đổi mới tư duy và nâng cao năng lực thực hiện.

Theo ông Phát, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và bản lĩnh nghề nghiệp. Họ nhanh chóng thích nghi với môi trường công tác mới, đảm nhận nhiệm vụ mới, tiếp tục học tập, đổi mới phương pháp giảng dạy và chủ động tiếp cận khoa học, công nghệ cũng như các xu hướng giáo dục hiện đại.

"Chính tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những đóng góp của đội ngũ thầy, cô giáo đã góp phần giữ vững chất lượng của hệ thống và tạo nền tảng cho những bước phát triển tiếp theo", ông Phát nói.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá cao những kết quả ngành GD-ĐT TP.HCM đạt được trong thời gian qua. Ông cho biết năm học 2026-2027, toàn ngành vận hành trong không gian phát triển mới sau hợp nhất. Đây cũng là năm thứ hai toàn hệ thống chính trị triển khai Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá cao những kết quả ngành GD-ĐT TP.HCM đạt được trong thời gian qua ẢNH: SỞ GD-ĐT TP.HCM

"Với quy mô giáo dục lớn nhất cả nước, đội ngũ ngành giáo dục đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh đổi mới, dám nghĩ dám làm để đạt những thành tựu toàn diện, giữ vững vị thế lá cờ đầu của cả nước về quy mô, chất lượng và mức độ đổi mới sáng tạo", Chủ tịch UBND TP.HCM nói.

Ông Lê Quốc Phong cũng chỉ ra những thách thức ngành giáo dục thành phố đang đối mặt, từ áp lực tăng dân số cơ học, chênh lệch về điều kiện học tập giữa các khu vực đến tình trạng thiếu giáo viên ở một số môn học đặc thù. Việc phòng, chống bệnh thành tích cũng là yêu cầu cấp bách.

Trước thực tế đó, người đứng đầu chính quyền TP.HCM, đề nghị ngành tiếp tục đổi mới tư duy quản lý và quản trị giáo dục, khắc phục triệt để bệnh thành tích trong kiểm tra, đánh giá học sinh. Ông đề nghị toàn ngành đổi mới thực chất phương pháp dạy và học, đẩy mạnh giáo dục STEM, AI, triển khai đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

Ông cũng lưu ý việc kết hợp giáo dục tri thức hiện đại với bồi đắp văn hóa truyền thống, lòng nhân ái và nghĩa tình. Ngành giáo dục cần đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng trường học thông minh, khai thác hiệu quả học bạ số và học liệu số, đồng thời chăm lo đời sống giáo viên, xây dựng đội ngũ nhà giáo giỏi chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm.

PGS-TS Nguyễn Tấn Phát, Thành ủy viên, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, phát biểu tại kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và vinh danh 50 cán bộ quản lý, giáo viên nhận Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026 ảnh: SỞ GD-ĐT TP.HCM





Nhà giáo tiêu biểu: Từ quản trị nhà trường đến khích lệ từng tiến bộ của học sinh

Các nhà giáo nhận Giải thưởng Võ Trường Toản năm nay công tác tại các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trường chuyên biệt và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Dịp này, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức giao lưu để các nhà giáo tiêu biểu chia sẻ kinh nghiệm.

Nhà giáo nhận Giải thưởng Võ Trường Toản 2026 ẢNH: SỞ GD-ĐT TP.HCM

Bà Lê Thị Thanh Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Đức (P.Cầu Ông Lãnh), là một trong 50 nhà giáo nhận Giải thưởng Võ Trường Toản năm nay. Bà cho rằng trước những yêu cầu mới của Nghị quyết 71, cán bộ quản lý và giáo viên cần thay đổi tư duy từ cách dạy học, quản trị nhà trường đến cách nhìn nhận sự phát triển của từng học sinh.

"Các thầy cô đừng đánh đồng đổi mới với chạy theo công nghệ hay những mô hình mới. Công nghệ có thể hỗ trợ người thầy, phương pháp có thể thay đổi, nhưng giá trị cốt lõi của giáo dục vẫn là con người. Mọi đổi mới cuối cùng phải hướng đến sự tiến bộ, hạnh phúc và cơ hội phát triển tốt hơn cho học sinh", bà Thanh Giang nói.

Với bà Trần Thị Hồng Tắng, giáo viên Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật huyện Củ Chi (xã Tân An Hội), mỗi học sinh đều có khả năng riêng. Điều quan trọng là giáo viên tìm được cách chạm đến trái tim và khơi dậy tiềm năng của các em.

"Tôi luôn đổi mới phương pháp dạy học theo hướng cá nhân hóa, kết hợp hình ảnh trực quan, trò chơi, âm nhạc, trải nghiệm và công nghệ thông tin. Đặc biệt, người thầy phải chú trọng sự kiên nhẫn, lắng nghe, kết nối cảm xúc và khích lệ từng tiến bộ nhỏ của học sinh", bà Hồng Tắng chia sẻ.