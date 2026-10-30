Thi tốt nghiệp THPT 2027: Ngăn ngừa gian lận từ sớm

Trong đó, kiểm soát con người, ngăn ngừa gian lận từ sớm là yêu cầu trọng tâm cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027.

Chấn chỉnh kỷ luật

Ngày 29.10, tại TP.Đà Nẵng, Bộ GD-ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và chuẩn bị kỳ thi năm 2027.

Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, kỳ thi năm 2026 có hơn 1,2 triệu thí sinh (TS) đăng ký dự thi, tăng 61.642 TS so với năm 2025. Đây là kỳ thi có số lượng TS đông nhất từ trước đến nay, với 2.478 điểm thi, 54.409 phòng thi và hơn 200.000 cán bộ, giáo viên tham gia. Đây cũng là năm đầu tiên tất cả các khâu tổ chức thi được triển khai theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; 100% TS đăng ký trực tuyến.

Nhiều giải pháp mới được áp dụng nhằm nâng cao chất lượng tổ chức thi. Bộ GD-ĐT khuyến khích sử dụng thiết bị quét an ninh cầm tay để kiểm soát TS trước khi vào phòng thi.

Bộ GD-ĐT nghiên cứu bổ sung hệ thống camera giám sát tại tất cả phòng thi và khu vực thi tốt nghiệp THPT ẢNH: HUY ĐẠT

Ở khâu chấm thi, hướng dẫn chấm môn ngữ văn được xây dựng theo rubric (bảng tiêu chí đánh giá); 34 ban chấm thi ngữ văn trên cả nước thống nhất đáp án, hướng dẫn chấm trực tuyến. Công tác chấm thẩm định được triển khai tại 10 tỉnh, thành phố.

Tuy nhiên, những giải pháp này chưa triệt để ngăn chặn vi phạm. Năm 2026, có 89 TS bị đình chỉ thi, tăng hơn gấp đôi so với 41 trường hợp năm trước. Đáng chú ý, có 3 giám thị vi phạm quy chế, trong khi năm 2025 không ghi nhận trường hợp nào. Qua xác minh các tố giác sau kỳ thi, cơ quan chức năng làm rõ 14 TS sử dụng điện thoại di động để gian lận tại Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Cà Mau và Ninh Bình. Tất cả đều bị hủy kết quả thi theo quy định.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2027 dự kiến trong 2 ngày 11 và 12.6 Theo Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 11 và 12.6.2027. Việc sửa đổi quy chế và triển khai giải pháp phòng ngừa gian lận sẽ thực hiện theo Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 20.10.2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghiêm trọng hơn là sai phạm tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Bộ GD-ĐT quyết định hủy kết quả thi ngày 11 và 12.6 tại điểm thi này, tổ chức thi lại vào ngày 14 và 15.8 để bảo đảm công bằng cho TS. Theo báo cáo tại hội nghị, vụ án liên quan đã được khởi tố, với 41 người bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Những vụ việc nói trên đặt ra yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ tổ chức thi, không để kẽ hở quy trình bị lợi dụng. Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), nhìn nhận những vi phạm đã xảy ra, đặc biệt là tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang và một số địa phương, cho thấy cần nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục trước kỳ thi tiếp theo.

Siết trách nhiệm người tham gia tổ chức thi

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng đề nghị nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế, sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và có giải pháp khắc phục, không để tái diễn những vi phạm tương tự. Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, bên cạnh những kết quả đạt được, một số sai phạm đã ảnh hưởng đến uy tín kỳ thi và niềm tin của xã hội đối với tính nghiêm túc, khách quan, công bằng trong thi cử.

Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu siết kỷ luật, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ tham gia tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh: Huy Đạt

Ông cũng yêu cầu chú trọng lựa chọn, tập huấn và quản lý cán bộ tham gia tổ chức thi; phân biệt rõ sai sót nghiệp vụ với hành vi cố ý vi phạm, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm theo quy định pháp luật, bảo đảm khách quan, công bằng, không bao che, né tránh trách nhiệm.

Thứ trưởng đề nghị các địa phương rà soát toàn diện công tác tổ chức kỳ thi, từ lựa chọn nhân sự, bảo mật đề thi, coi thi, chấm thi đến kiểm tra, giám sát; đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 20.10.2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục và đào tạo, chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027.

Theo Thứ trưởng, dù công nghệ hiện đại đến đâu, yếu tố quyết định tính nghiêm túc của kỳ thi vẫn là con người. Vì vậy, bên cạnh hoàn thiện quy chế và tăng cường thiết bị giám sát, ngành giáo dục phải siết trách nhiệm người tham gia tổ chức thi, kiên quyết xử lý vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Bổ sung hệ thống camera giám sát

Từ thực tiễn năm 2026, Bộ GD-ĐT sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế thi, tập trung phòng ngừa gian lận từ khâu chuẩn bị đến tổ chức, kiểm tra và hậu kiểm.

Một trong những giải pháp đáng chú ý là nghiên cứu bổ sung hệ thống camera giám sát tại tất cả phòng thi và khu vực thi. Dữ liệu camera sẽ phục vụ hậu kiểm, xác minh và xử lý vi phạm. Việc sử dụng thiết bị quét an ninh cầm tay, tăng cường kiểm tra chéo và đổi mới phương thức giám sát cũng được xem xét để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường.

Tuy nhiên, công nghệ không thể thay thế trách nhiệm con người. Bộ GD-ĐT định hướng siết chặt việc lựa chọn, bố trí và quản lý cán bộ; xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng vị trí công tác để gian lận hoặc tiếp tay gian lận.

Phương án bố trí điểm thi cũng được nghiên cứu theo hướng tập hợp TS từ các trường khác nhau tại cùng một điểm thi. Nếu không thể thực hiện, địa phương cần xin ý kiến Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh trước khi quyết định.

Đại diện Bộ GD-ĐT cho rằng bên cạnh công nghệ và quy trình giám sát, yếu tố quyết định vẫn là trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị. Siết kỷ luật, xử lý nghiêm sai phạm và chủ động ngăn ngừa gian lận là yêu cầu then chốt để bảo đảm kỳ thi năm 2027 nghiêm túc, khách quan và công bằng.