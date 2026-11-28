Đại diện PVCFC và Samsung C&T trao văn bản hợp tác chiến lược trước sự chứng kiến của lãnh đạo hai bên ẢNH: PVCFC

Tham dự lễ ký kết, về phía PVCFC có ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng giám đốc; bà Nguyễn Thị Hiền - Phó tổng giám đốc, ông Nguyễn Duy Hải - Phó tổng giám đốc cùng đại diện các đơn vị chức năng. Về phía Samsung C&T có ông K H Won - Phó chủ tịch điều hành, phụ trách Khối Nguyên liệu công nghiệp 2; ông Kyle Hong - Phó chủ tịch, phụ trách Bộ phận Kinh doanh phân bón, cùng đại diện các bộ phận chuyên môn.

Theo định hướng hợp tác, hai bên sẽ phát huy thế mạnh của mỗi doanh nghiệp, tập trung thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm Urê và NPK do PVCFC sản xuất ra thị trường quốc tế. Sự kết hợp giữa năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm của PVCFC và kinh nghiệm thương mại, mạng lưới phân phối quốc tế của Samsung C&T được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng, đa dạng hóa thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của Phân bón Cà Mau.

Ngay sau lễ ký kết, đoàn công tác PVCFC đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi với ông Jaeeon Lee - Tổng giám đốc Tập đoàn Samsung. Tại buổi gặp, lãnh đạo hai bên nhấn mạnh tinh thần tin cậy, đồng hành và mong muốn tiếp tục đưa mối quan hệ hợp tác phát triển sâu rộng hơn trong thời gian tới, trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi doanh nghiệp, khai thác hiệu quả các cơ hội kinh doanh quốc tế và hướng đến những giá trị bền vững và cùng có lợi.

Lãnh đạo PVCFC trao quà lưu niệm tại buổi gặp gỡ Tổng giám đốc Tập đoàn Samsung, tiếp tục vun đắp mối quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp ẢNH: PVCFC

Trên nền tảng đó, hợp tác với Samsung C&T được kỳ vọng sẽ giúp PVCFC khai thác hiệu quả hơn các cơ hội kinh doanh quốc tế, phát triển mạng lưới phân phối và từng bước xây dựng vị thế vững chắc tại các thị trường có yêu cầu cao như Úc và New Zealand. Đồng thời, việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu cũng góp phần nâng cao tính chủ động trong điều tiết cung - cầu, tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo sự cân đối giữa phát triển thị trường quốc tế với đáp ứng nhu cầu phân bón trong nước.



Thỏa thuận hợp tác chiến lược với Samsung C&T đánh dấu bước tiến mới trong định hướng phát triển kinh doanh quốc tế của PVCFC giai đoạn 2027- 2030. Với nền tảng sản xuất hiện đại, năng lực đáp ứng các yêu cầu của thị trường quốc tế và sự đồng hành của các đối tác uy tín, PVCFC tiếp tục khẳng định quyết tâm đưa thương hiệu Phân bón Cà Mau vươn xa trên thị trường toàn cầu, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn phát triển mới.



Trước đó, PVCFC vừa được phía Úc cấp chứng nhận Level One đối với sản phẩm NPK Cà Mau. Việc cả hai dòng sản phẩm chủ lực đều đạt chứng nhận này tiếp tục khẳng định năng lực quản lý chất lượng và khả năng đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn sinh học của thị trường Úc. Đây là lợi thế quan trọng để PVCFC thúc đẩy xuất khẩu và gia tăng sự hiện diện của thương hiệu Phân bón Cà Mau tại Úc và mở rộng cơ hội tiếp cận các thị trường quốc tế khác.