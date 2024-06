Phân bón Dầu khí Cà Mau chia cổ tức 20% bằng tiền mặt

PVCFC tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024 QUANG THUẦN

Ngày 11.6, Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Hose: DCM) đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Theo báo cáo của HĐQT PVCFC, năm 2023, kinh tế thế giới chịu tác động lớn từ địa chính trị, chiến tranh lan rộng; chính sách của FED tiếp tục duy trì lãi suất từ 5 - 5,25%, cao nhất trong 22 năm qua. Trong khi đó thị trường phân bón chứng kiến sự biến động khó lường, giá đảo chiều rất nhanh và duy trì ở vùng trũng (thấp hơn 14% so với kế hoạch và giảm 35% so với cùng kỳ năm 2022); sản xuất nông nghiệp dịch chuyển chậm hơn các năm nên các hoạt động xúc tiến bán hàng, công tác tiêu thụ bị ảnh hưởng; trong khi đó giá dầu vẫn duy trì ở mức cao tăng 18% so với kế hoạch. Các chính sách như luật Thuế VAT vẫn gây bất lợi cho hàng sản xuất trong nước trong bối cảnh dư cung, hàng nhập khẩu từ các nước về Việt Nam vẫn tăng ồ ạt.

Trước bối cảnh trên, PVCFC chủ động quản trị biến động, bám sát diễn biến thị trường, có phương án cập nhật điều chỉnh để ra quyết định phù hợp. PVCFC tiến hành các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, bến bãi, tối ưu hóa sản xuất, áp dụng nền tảng thông minh vào quản trị điều hành giúp công tác quản trị chi phí tối ưu. Ngoài ra, sản phẩm của PVCFC đã được xuất khẩu đến 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những nước yêu cầu tiêu chuẩn rất khắt khe như Úc, New Zealand...

Kết quả hoạt động năm 2023 của PVCFC: Lợi nhuận trước thuế 1.252,19 tỉ đồng, đạt 122% so với kế hoạch, đạt 27% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân lợi nhuận năm 2023 giảm so với cùng kỳ do giá bán giảm quá sâu, mặc dù PVCFC đã tăng cường công tác bán hàng và triển khai các hoạt động tối ưu hóa tiết kiệm tiết giảm, linh hoạt trong hoạt động quản trị điều hành nhưng vẫn không bù đắp được phần giá bán giảm sâu.

HĐQT dự trình ĐHĐCĐ chấp thuận chia cổ tức 2023 bằng tiền với tỷ lệ 20%, cao hơn 4% so với Kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã thông qua và 10% cho năm 2024.