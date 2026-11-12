Phân công ông Nguyễn Văn Được làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

Sáng 12.11, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP.HCM thực hiện quy trình miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sau đó, các đại biểu HĐND TP.HCM đã bầu ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM.

Trong phần phát biểu trước HĐND TP.HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chúc mừng ông Lê Quốc Phong được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 với số phiếu đồng thuận tuyệt đối.

Ông Quang nhấn mạnh TP.HCM đứng trước khối lượng công việc rất lớn với không gian phát triển rộng hơn, quy mô quản lý lớn hơn với nhiều cơ chế mới đang được triển khai.

"Sau khi kiện toàn nhân sự, yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo công việc được tiếp nối, bộ máy vận hành thông suốt", ông Quang lưu ý.

Bí thư Thành ủy TP.HCM tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Được (trái) và ông Lê Quốc Phong ẢNH: HĐND TP.HCM

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM đánh giá trong thời gian đảm nhiệm cương vị Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Văn Được đã cùng tập thể lãnh đạo UBND thành phố giải quyết một khối lượng công việc rất lớn trong giai đoạn có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy và không gian phát triển. Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM ghi nhận những nỗ lực trách nhiệm, tâm huyết và đóng góp của cá nhân ông Được với TP.HCM.

Ông Quang mong muốn trên cương vị mới là Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, ông Được tiếp tục phát huy kinh nghiệm, cùng tập thể Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM giữ vững đoàn kết thống nhất, tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của thành phố.

Ông Nguyễn Văn Được, 58 tuổi, quê xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh; trình độ thạc sĩ địa chất học, cử nhân địa chất, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Được có thời gian dài công tác tại tỉnh Long An, nay là tỉnh Tây Ninh. Ông từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy rồi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An.

Ông Được là Ủy viên Trung ương Đảng 2 khóa XIII và XIV.

Tháng 2.2025, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Được làm Phó bí thư Thành ủy TP.HCM. Sau đó, HĐND TP.HCM bầu ông Được giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM vào ngày 20.2.2025.