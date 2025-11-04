Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Phan Đinh Tùng trở lại showbiz, cùng bà xã đóng MV mới

Hoài Thương
04/11/2025 08:07 GMT+7

Sau thời gian ấp ủ, ca sĩ Phan Đinh Tùng trở lại với MV 'Cho tôi được trở về', dự án đánh dấu sự kết hợp cùng bà xã Thái Ngọc Bích, kể câu chuyện nhiều cảm xúc về hành trình trở về và những miền ký ức tuổi trẻ.

MV mở đầu bằng hình ảnh Phan Đinh Tùng dọn dẹp căn phòng làm việc, tình cờ bắt gặp lại những kỷ vật gắn bó với tuổi trẻ: chiếc đàn guitar, hộp thiếc bạc màu, những tấm hình phai nét... Mỗi món đồ là một lát cắt thời gian, đưa nam ca sĩ trở lại với miền ký ức trong trẻo nơi quê nhà. Xuyên suốt MV là dòng chảy ký ức đan xen giữa hiện tại và quá khứ, với bối cảnh quay tại Phú Yên. Ở đoạn kết, hình ảnh người vợ và cô con gái chạy đến ôm anh khép lại câu chuyện bằng thông điệp: "Sau bao chặng đường, nơi bình yên nhất vẫn là khi được trở về".

Phan Đinh Tùng cùng bà xã tái hiện miền ký ức tuổi trẻ trong MV mới - Ảnh 1.

Tạo hình Phan Đinh Tùng trong MV mới

ẢNH: NVCC

Ca khúc Cho tôi được trở về do nhạc sĩ Lăng Lập sáng tác từ năm 2008 - 2009, trong thời gian nam nhạc sĩ sống xa quê hương. Những đổi thay của làng quê cùng ký ức tuổi thơ đã trở thành nguồn cảm hứng cho bài hát. Là bạn học cùng khóa Nhạc viện TP.HCM với Lăng Lập, ca sĩ Phan Đinh Tùng chia sẻ: "Tôi thấy mình trong từng ca từ của một người con xa quê, luôn mang trong tim tình yêu và ký ức. Tôi muốn làm MV này như một món quà cho những ai từng đi xa nhưng vẫn luôn nhớ về nơi mình sinh ra". Bên cạnh yếu tố hoài niệm, Cho tôi được trở về cũng là cột mốc đánh dấu sự trở lại của ca sĩ Phan Đinh Tùng sau thời gian ít hoạt động.

Phan Đinh Tùng: 'Bà xã là hậu phương vững chắc của tôi'

Phan Đinh Tùng cùng bà xã tái hiện miền ký ức tuổi trẻ trong MV mới - Ảnh 2.
Phan Đinh Tùng cùng bà xã tái hiện miền ký ức tuổi trẻ trong MV mới - Ảnh 3.

Phan Đinh Tùng cùng bà xã Thái Ngọc Bích trong MV mới

ẢNH: NVCC

MV lần này cũng đánh dấu sự kết hợp giữa giọng ca Hào khí Việt Nam và bà xã - ca sĩ, diễn viên Thái Ngọc Bích, người đồng hành thân thiết của anh suốt gần 15 năm qua. Dù ít xuất hiện trên sân khấu, cô vẫn là hậu phương hỗ trợ chồng trong các dự án âm nhạc. Sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Thái Ngọc Bích chính là người khích lệ tinh thần để nam ca sĩ trở lại hoạt động nghệ thuật mạnh mẽ hơn.

MV được quay trong ba ngày tại các địa điểm đặc trưng của Phú Yên như Mũi Điện, Bãi Xép, Quảng trường Nghinh Phong… Từng khung hình được xử lý nhẹ, giữ màu sắc tự nhiên để thể hiện không gian quen thuộc của miền quê Việt Nam. Đạo diễn Lăng Lập cho biết ê kíp mong muốn người xem cảm nhận "một Việt Nam mộc mạc và gần gũi" qua cảnh biển, đồi cát, mái nhà cũ. Dù lịch trình quay dày đặc, Phan Đinh Tùng cùng bà xã vẫn phối hợp ăn ý trong từng cảnh quay. Từ những khoảnh khắc đời thường đến các phân đoạn nội tâm, cả hai cho thấy sự gắn bó và hiểu nhau sau nhiều năm chung sống.

Với sản phẩm âm nhạc lần này, Phan Đinh Tùng mang đến cho khán giả một câu chuyện giản dị nhưng chạm vào cảm xúc về gia đình, ký ức và hành trình trở lại của người nghệ sĩ sau nhiều năm gắn bó với âm nhạc.

