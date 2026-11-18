Phan Hiển và Thu Hương là cặp vận động viên thi đấu nổi bật ở bộ môn khiêu vũ thể thao. Với kinh nghiệm “chinh chiến” quốc tế cùng quá trình rèn luyện về kỹ thuật cùng khả năng làm chủ sân khấu, cặp đôi 3 lần bước lên bục cao nhất ở các nội dung gồm Latin 5 điệu, Jive và Paso doble.

Phan Hiển làm điều đặc biệt sau cú hat-trick

Sự kết hợp ăn ý giữa Phan Hiển và Thu Hương tại kỳ đại hội Ảnh: NVCC

Cú hat-trick huy chương vàng tại đại hội tiếp tục nối dài bảng thành tích ấn tượng của Phan Hiển - Thu Hương, một trong những cặp đôi hàng đầu của khiêu vũ thể thao Việt Nam và châu Á hiện nay. Sau thành tích ấn tượng này, Phan Hiển chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ cùng 3 con trên trang cá nhân. Anh tiết lộ 3 tấm huy chương vàng cũng là món quà bản thân dành tặng cho 3 nhóc tỳ, bởi đây chính là nguồn động lực của anh trong hành trình thi đấu.

Trong khi đó, vận động viên Thu Hương cũng chia sẻ hình ảnh rạng rỡ bên 3 tấm huy chương vàng, bày tỏ sự biết ơn trước một cột mốc mới trong sự nghiệp thể thao. Bạn nhảy của Phan Hiển bày tỏ thêm: “Vinh quang của mỗi cá nhân là một phần trong sức mạnh của tập thể. Biết ơn các lãnh đạo tin tưởng giao nhiệm vụ và cho tôi cơ hội được góp sức lực nhỏ bé của mình. Biết ơn huấn luyện viên Khánh Thi và đồng đội Phan Hiển đã cùng nhau đánh trận này. Thu Hương biết ơn sâu sắc và vô cùng trân trọng hành trình này”.

Phan Hiển dành 3 huy chương vàng vừa giành được tặng cho các con - một trong những nguồn động lực thi đấu của anh Ảnh: NVCC

Diễn ra trong 2 ngày tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao phường Bình Dương (TP.HCM), môn khiêu vũ thể thao quy tụ 97 vận động viên tranh tài ở 14 bộ huy chương. Những tấm huy chương tại đại hội là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình tập luyện bền bỉ, bản lĩnh thi đấu và những cống hiến của các vận động viên. Từ thành tích đạt được, khiêu vũ thể thao Việt Nam có thêm cơ sở để xây dựng lực lượng, hướng tới mục tiêu chinh phục những đỉnh cao mới tại Giải vô địch châu Á và SEA Games năm 2027.

Cặp đôi Ngọc An - Tố Uyên giành 2 huy chương vàng ở các điệu Cha Cha Cha và Rumba. Trước đó, họ giành thành tích cao ở nội dung điệu đơn tại giải vô địch châu Á và lọt vào nhóm ba cặp đôi dẫn đầu nội dung toàn năng Đông Nam Á

Ảnh: NVCC

Ở nội dung Latin đơn nữ, Nguyễn Hoàng Ngọc tiếp tục cho thấy tiềm năng phát triển khi giành huy chương vàng, bổ sung vào bảng thành tích ấn tượng trước đó Ảnh: NVCC

Cặp đôi Anh Minh - Trường Xuân tiếp tục duy trì phong độ khi giành 2 huy chương vàng. Trong khi đó, Trung Thực - Ngọc Anh, từng lọt vào nhóm ba cặp đôi dẫn đầu nội dung điệu đơn Đông Nam Á cũng xuất sắc giành 2 huy chương vàng ở kỳ đại hội này

Ảnh: NVCC



