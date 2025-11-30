Phần Lan có còn ‘hạnh phúc’ giữa kinh tế u ám?

Những khó khăn kinh tế đang khiến Phần Lan, đất nước hạnh phúc nhất thế giới, trải qua thời khắc lạnh lẽo.

Dù vậy, anh Juho-Pekka Palomaa (33 tuổi) vẫn không để lòng mình u ám sau gần 3 năm thất nghiệp. Từng là nhà sản xuất video, anh Palomaa đến tham gia một cuộc biểu tình trên bậc thềm tòa nhà quốc hội.

Phần Lan đang phải chật vật đối phó tình trạng trì trệ kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và tài chính công căng thẳng. Nhưng nước này vẫn giữ vững danh hiệu quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm thứ tám liên tiếp trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới thường niên 2025.

Các chuyên gia cho rằng thành công của quốc gia này một phần là nhờ vào một nhà nước phúc lợi hào phóng. Nhưng hiện tại, phúc lợi này đang bị cắt giảm khi chính phủ phải đối phó với chi phí xã hội tăng cao do dân số già hóa.

Anh Juho-Pekka Palomaa ngồi trên bậc thềm trước tòa nhà quốc hội Phần Lan, nơi anh tổ chức cuộc biểu tình ăn uống kỷ niệm 1000 ngày thất nghiệp, tại Helsinki, ngày 30.10.2025 ẢNH: REUTERS

Nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Phần Lan cũng gặp khó khăn kể từ khi mảng kinh doanh điện thoại của Nokia, từng là công ty giá trị nhất châu Âu, sụp đổ vào năm 2014.

Các lệnh trừng phạt đối với nước láng giềng Nga do cuộc chiến ở Ukraine cũng ảnh hưởng đến xuất khẩu và du lịch. Trong khi đó, bất ổn về thuế quan và thương mại toàn cầu lại đặt ra một thách thức khác.

Ngân hàng Phần Lan dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay đạt 0,3%, giảm so với mức 0,4% của năm ngoái.

Tỷ lệ thất nghiệp thuộc hàng nghiêm trọng nhất EU, đến gần 10%.

Ủy ban Châu Âu dự kiến sẽ quyết định xem có nên đề xuất đưa Phần Lan vào “Quy trình thâm hụt quá mức” hay không. Ủy ban này dự báo Phần Lan sẽ có thâm hụt ngân sách vượt quá giới hạn 3% của EU trong ba năm tới.

Nhưng hạnh phúc không chỉ nằm ở kinh tế. Những đánh giá về cuộc sống mà mọi người báo cáo trong khảo sát hạnh phúc được quyết định nhiều hơn bởi các yếu tố như khả năng phục hồi và khả năng “xử lý một cách hợp tác và xây dựng trong những thời điểm khó khăn”.

Dữ liệu khảo sát cho năm tới do một công ty phân tích thu thập cho thấy không có biến động đáng kể nào trong mức độ hạnh phúc mà người Phần Lan báo cáo.