Pháo bật khóc khi nhắc lại chuyện tình cảm sóng gió với streamer nổi tiếng

Sau 4 tiết mục vào tuần trước của livestage 3, tập mới nhất của Em xinh say hi gồm 2 phần trình diễn Quả chín quá, Not my fault cùng màn so kè vũ đạo trước khi tìm ra 4 em xinh tiếp tục chia tay chương trình. Với Quả chín quá, đội 52 Hz gồm Lâm Bảo Ngọc, Pháo và Đào Tử A1J đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mang màu sắc pop rock sôi động, thông qua âm nhạc, nhóm muốn truyền tải thông điệp về sức mạnh nội tâm và khả năng vượt qua những mối quan hệ độc hại.

Quả chín quá của đội 52 Hz đã chạm đến trái tim khán giả bằng cảm xúc chân thật ẢNH: V.O

Điểm đặc biệt là phân cảnh Lâm Bảo Ngọc cắt tóc thật trên sân khấu. Nữ ca sĩ giải thích dù trong cuộc sống mình luôn cẩn trọng để tránh "drama" do xuất thân từ gia đình nhà giáo, song trong nghệ thuật nữ idol không từ chối bất kỳ thử thách nào.

Phần chia sẻ của các em xinh cũng đầy cảm xúc khi 52Hz nói về áp lực làm đội trưởng, còn Pháo không phủ nhận mình gai góc và cá tính, song mạnh mẽ không có nghĩa là không biết khóc. Cô nói: "Việc có cảm xúc, đối diện với cảm xúc đó là điều bình thường, giọt nước mắt không hề xấu".

Đối đầu với tiết mục này là Not my fault của đội Mỹ Mỹ, gồm LyHan, MAIQUINN và Liu Grace. Với dòng nhạc điện tử quyến rũ, sôi động, từng thành viên đều phát huy được thế mạnh của mình. Trong khi MAIQUINN thể hiện nốt cao ấn tượng, Mỹ Mỹ và LyHan cho thấy vũ đạo đẹp mắt thì Liu Grace tiếp tục thể hiện flow rap cuốn hút, phần lời mang tính đỏng đảnh, kiêu kỳ, dự kiến tiếp tục tạo trend.

Tiết mục đầy màu sắc của đội Mỹ Mỹ ẢNH: V.O

LyHan xúc động chia sẻ về quá khứ cô đơn và coi Em xinh say hi như cơ hội để thử những điều chưa bao giờ dám làm. Trong khi đó MAIQUINN cũng bày tỏ niềm hạnh phúc vì ước mơ debut một nhóm nhạc Hip-Hop cuối cùng cũng thành hiện thực sau gần 8 năm làm nghề.

Khép lại phần thi đấu trình diễn, liên quân 2 gồm các nhóm nhỏ của Tiên Tiên, Mỹ Mỹ và Miu Lê chiến thắng thuyết phục. Kết hợp với phần thi đấu vũ đạo gồm 3 vòng gay cấn, đội Mỹ Mỹ và Miu Lê an toàn giữ nguyên số lượng. Trong khi đó đội Tiên Tiên phải chia tay Ánh Sáng AZA do có điểm cá nhân thấp nhất.

Ở liên quân 1, do không giành chiến thắng chung cuộc nên 3 Em Xinh Han Sara, Đào Tử A1J và Muộii đã phải chia tay chương trình. Trước khi ra về Muộii xúc động chia sẻ ước mơ lớn nhất là mua nhà cho bố mẹ. Cô kể về hành trình theo nghệ thuật từ năm 12 tuổi, khi gia đình không có điều kiện nhưng bố mẹ vẫn chọn những người thầy tốt nhất, gom góp để mình học hát, học đàn.

Muộii (trái) chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình của mình ẢNH: V.O

Han Sara tuy buồn nhưng không hối tiếc vì đã dành hết thời gian, năng lượng để hoàn thành livestage 3, qua đó bản thân cũng trưởng thành hơn. Trong khi đó cả Ánh Sáng Aza và Đào Tử A1J đều cảm thấy vui khi đã đến đây và bắt đầu mở lòng nhiều hơn.