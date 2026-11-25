Góc chụp từ xa hướng về phía sân vận động cho thấy quy mô hoành tráng của trận địa pháo hoa. Nhà tổ chức đã sử dụng tổng cộng 2.656 quả pháo hoa nổ tầm cao cùng hàng nghìn quả pháo tầm thấp và giàn pháo các loại