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Tối 24.11, hàng nghìn khán giả có mặt tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã được chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn kéo dài khoảng 15 phút, khép lại chương trình nghệ thuật đặc sắc 'Muôn sắc Việt Nam' chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.
Góc chụp từ xa hướng về phía sân vận động cho thấy quy mô hoành tráng của trận địa pháo hoa. Nhà tổ chức đã sử dụng tổng cộng 2.656 quả pháo hoa nổ tầm cao cùng hàng nghìn quả pháo tầm thấp và giàn pháo các loại
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