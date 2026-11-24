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Tối 24.11, pháo hoa rực sáng trên sông Sài Gòn nhân ngày Văn hóa Việt Nam, trong tiếng reo hò, vỗ tay của đông đảo người dân và du khách tại trung tâm TP.HCM.
Dọc các tuyến đường có tầm nhìn đẹp ở trung tâm TP.HCM như Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng hay bến Bạch Đằng, công viên bờ sông Sài Gòn, dòng người đến xem pháo hoa càng lúc càng đông. Nhiều bạn trẻ và gia đình trải bạt chuẩn bị sẵn điện thoại để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ ngày Văn hóa Việt Nam.
Đúng 21 giờ, những chùm pháo hoa đầu tiên rực sáng trên bầu trời TP.HCM, khu vực sông Sài Gòn thu hút sự chú ý của hàng ngàn người dân và du khách. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang lên khắp khu vực trung tâm khi những màn pháo hoa liên tiếp bung nở, thắp sáng bầu trời đêm. Nhiều người thích thú giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc, trong khi các gia đình, nhóm bạn cùng nhau ngắm nhìn và tận hưởng không khí náo nhiệt của ngày nghỉ lễ.
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