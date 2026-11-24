Dọc các tuyến đường có tầm nhìn đẹp ở trung tâm TP.HCM như Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng hay bến Bạch Đằng, công viên bờ sông Sài Gòn, dòng người đến xem pháo hoa càng lúc càng đông. Nhiều bạn trẻ và gia đình trải bạt chuẩn bị sẵn điện thoại để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ ngày Văn hóa Việt Nam.

Đúng 21 giờ, những chùm pháo hoa đầu tiên rực sáng trên bầu trời TP.HCM, khu vực sông Sài Gòn thu hút sự chú ý của hàng ngàn người dân và du khách. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang lên khắp khu vực trung tâm khi những màn pháo hoa liên tiếp bung nở, thắp sáng bầu trời đêm. Nhiều người thích thú giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc, trong khi các gia đình, nhóm bạn cùng nhau ngắm nhìn và tận hưởng không khí náo nhiệt của ngày nghỉ lễ.

Đúng 21 giờ, màn pháo hoa rực rỡ được bắn từ nóc hầm Thủ Thiêm mừng ngày Văn hóa Việt Nam ẢNH: ĐỘC LẬP

Màn trình diễn pháo hoa với nhiều chủ đề khác nhau ẢNH: ĐỘC LẬP

Góc nhìn pháo hoa từ đường Nguyễn Tất Thành, phía trước là Bến Nhà Rồng ẢNH: ĐỘC LẬP

Tối nay có 1.200 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn tầm thấp và 20 giàn hỏa thuật ẢNH: ĐỘC LẬP

Góc nhìn pháo hoa từ khu vực Công trường Mê Linh, tượng Trần Hưng Đạo (phường Sài Gòn, TP.HCM) ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Việc tổ chức bắn pháo hoa ở khu vực nóc hầm Thủ Thiêm giúp người dân TP.HCM có thể chiêm ngưỡng màn trình diễn trọn vẹn ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Người dân thích thú khi đi xem pháo hoa vào tối 24.11 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhiều người lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc màn pháo hoa mừng ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trước đó, vào khoảng 20 giờ, hàng ngàn người đổ về bến Bạch Đằng chờ xem pháo hoa ẢNH: THÁI HÒA

Khu vực bến Bạch Đằng lúc 20 giờ 45 phút ngày 24.11 đông nghẹt người ẢNH: ĐỘC LẬP



