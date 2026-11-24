Ngày 24.11, lực lượng làm nhiệm vụ tại trận địa pháo hoa khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh, TP.HCM, tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị cho màn trình diễn chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.



Đây là một trong 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp của TP.HCM trong tối cùng ngày. Hai điểm còn lại đặt tại công viên, phố đi bộ Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một và quảng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu. Thời gian bắn đồng loạt từ 21 giờ đến 21 giờ 15.

Tại trận địa pháo hoa đầu hầm sông Sài Gòn, TP.HCM, bố trí 1.200 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn tầm thấp và 20 giàn hỏa thuật ẢNH: THÚY LIỄU

Chuẩn bị từ cuối tuần trước

Đại úy Nguyễn Trần Quang Vũ, thuộc Ban Quân khí, Bộ Tư lệnh TP.HCM, phụ trách trận địa pháo hoa tại đầu hầm sông Sài Gòn, cho biết điểm bắn này bố trí 1.200 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn tầm thấp và 20 giàn hỏa thuật.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TP.HCM kiểm tra dây nối pháo hoa ẢNH: THÚY LIỄU

Theo đại úy Vũ, công tác chuẩn bị được triển khai từ cuối tuần trước, bắt đầu bằng việc tiếp nhận pháo, chuẩn bị vật liệu và dụng cụ. Ngày 23.11, lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành lắp đặt giàn pháo. Đến sáng 24.11, các bộ phận tiếp tục đưa pháo vào vị trí và thực hiện đấu nối.

Bọc ni lông ống phóng để đảm bảo pháo không bị ảnh hưởng bởi thời tiết ẢNH: THÚY LIỄU

Theo tiến độ dự kiến, việc đấu nối hoàn thành trong buổi sáng, khoảng 11 giờ; đến khoảng 14 giờ, trận địa hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng phục vụ màn trình diễn buổi tối. Trong khoảng 16 - 17 giờ, lực lượng phụ trách sẽ kiểm tra lại một lần nữa trước giờ khai hỏa.

Đại úy Vũ cho biết đợt bắn pháo hoa này sử dụng bàn điều khiển cơ học. Việc lựa chọn phương thức điều khiển căn cứ vào quy mô và tính chất của màn trình diễn tại đây.

Kiểm tra pháo hoa trước khi lắp đặt ẢNH: THÚY LIỄU

Thưởng thức nghệ thuật trước giờ pháo hoa

Trước khi trình diễn pháo hoa, người dân và du khách có thể tham gia nhiều hoạt động tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt, diễn ra từ ngày 22 - 24.11 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Theo lịch chương trình, tại sân khấu kết nối trong không gian Đại đoàn kết, ban nhạc dân tộc Sắc Việt biểu diễn hòa tấu từ 17 giờ đến 18 giờ 30 ngày 24.11. Tiếp đó, từ 19 giờ đến 20 giờ là chương trình nghệ thuật cải lương do Nhà hát Cao Văn Lầu thực hiện.

Pháo hoa được ký hiệu rõ ràng ẢNH: THÚY LIỄU

Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30, chương trình nghệ thuật "Thành phố tôi yêu" có sự tham gia của ban nhạc, ca sĩ và nhóm múa hiện đại. Chương trình này diễn ra xuyên qua khung giờ bắn pháo hoa, tạo thêm lựa chọn thưởng thức nghệ thuật cho công chúng tại phố đi bộ.

Cũng trong tối 24.11, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam bắt đầu lúc 19 giờ 30 theo hình thức cầu truyền hình, trong đó có điểm cầu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Một điểm nhấn khác là chương trình trình chiếu 3D mapping nghệ thuật tại khu vực phía trước trụ sở UBND TP.HCM và khách sạn Rex. Hoạt động diễn ra từ ngày 22 đến 24.11, mang đến trải nghiệm hình ảnh, ánh sáng trên bề mặt kiến trúc tại trung tâm thành phố.

Công tác chuẩn bị được Bộ Tư lệnh TP.HCM đảm bảo để có màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn phục vụ người dân ẢNH: THÚY LIỄU

Trong suốt ngày hội, không gian Đại đoàn kết toàn dân tộc mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ, giới thiệu truyền thống MTTQ Việt Nam, các chương trình, cuộc vận động và hoạt động tương tác. Người dân còn có thể tìm hiểu các lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ, du lịch văn hóa, chuyển đổi số; tham quan triển lãm hình ảnh và trưng bày tác phẩm văn học, nghệ thuật.