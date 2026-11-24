Chiều tối 24.11, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) diễn ra Diễn đàn quốc tế thúc đẩy phát triển văn hóa và bản quyền Việt Nam. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức.



Diễn đàn quốc tế diễn ra trên phố đi bộ Nguyễn Huệ chiều tối 24.11 ẢNH: PHONG DỰ

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết diễn đàn hướng đến việc chuyển dịch từ xúc tiến thương mại thuần túy sang xây dựng hệ sinh thái công nghiệp văn hóa toàn diện, trong đó bản quyền và tài sản trí tuệ là chìa khóa để thương mại hóa sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi về hành lang pháp lý, thủ tục hành chính và kết nối nguồn lực để phát triển những ý tưởng sáng tạo, đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới của thành phố.

Tại diễn đàn, các diễn giả chia sẻ kinh nghiệm phát triển công nghiệp văn hóa từ nhiều lĩnh vực như văn học, xuất bản, công nghệ, hàng không. Trong đó có câu chuyện đưa văn học thiếu nhi Việt Nam ra thế giới, ứng dụng công nghệ để chuyển tải các giá trị văn hóa, vai trò của sách in, sách điện tử trong đời sống.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi tặng sách Hành trình theo chân Bác tiếng Hàn đó Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì dịch đến nguyên Trưởng đại diện Văn phòng Cơ quan sáng tạo nội dung Hàn Quốc (KOCCA) tại Việt Nam

ẢNH: PHONG DỰ

Kinh nghiệm giao lưu và thương mại văn hóa giữa Việt Nam - Hàn Quốc cũng được đề cập tại diễn đàn, cùng với việc xây dựng cộng đồng sáng tạo, đưa các sản phẩm sở hữu trí tuệ của Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.

Khám phá văn hóa Việt trên các chuyến bay

Tại diễn đàn, Vietnam Airlines giới thiệu "Bản đồ những cánh chim bay", cuốn đầu tiên trong bộ sách truyện tranh về các linh vật (mascot) lấy cảm hứng từ lịch sử, di sản và bản sắc dân tộc.

Thay vì trực tiếp giới thiệu các biểu tượng văn hóa, bà Trần Mai Anh cùng nhóm tác giả chọn cách để người trẻ tự khám phá qua những cuộc phiêu lưu của nhân vật. Bởi ngay cả với người lớn, việc tự mình tìm hiểu cũng thú vị hơn khi bị buộc phải tiếp nhận.

Theo bà Mai Anh, mỗi chuyến bay không chỉ đưa hành khách đến một vùng đất mới mà còn là dịp để tìm hiểu văn hóa, di sản, đặc sản và những nét riêng của từng vùng miền.



Bà kỳ vọng cuốn sách không chỉ dành cho trẻ em mà còn dành cho mỗi hành khách, để mọi người thấy văn hóa hiện diện ngay trong những hành trình di chuyển hằng ngày.

Vietnam Airlines ra mắt bộ sách truyện Mascot tại diễn đàn ẢNH: PHONG DỰ

Thạc sĩ Nguyễn Tri Quang, Phó chủ tịch Hội In TP.HCM, cho rằng đi máy bay khác với nhiều phương tiện giao thông khác. Hành khách có một khoảng thời gian ít bị chi phối bởi internet, tạm rời xa nhịp sống thường nhật và ngắm nhìn cảnh quan từ một góc nhìn khác.

Trong khoảng thời gian ấy, cha mẹ có thể cùng con đọc truyện, khám phá những truyền thuyết, vùng đất và danh lam thắng cảnh của quê hương.

Theo ông Quang, với công nghệ in hiện nay, hoàn toàn có thể nghĩ đến những phiên bản truyện tranh riêng cho từng đường bay, từng điểm đến, từng ngôn ngữ, kết hợp với các sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hóa vùng miền.

"Máy bay đưa con người đến những vùng đất mới. Sách đưa trí tưởng tượng của con người đến những chân trời mới. Khi hai hành trình ấy gặp nhau, chúng ta có thêm một phương thức để lan tỏa văn hóa Việt", ông Quang chia sẻ.