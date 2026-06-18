Ba tác giả truyện tranh Việt chia sẻ chuyện nghề sau những nét vẽ

Sáng 18.6 tại Nhà sách Fahasa Tân Định (TP.HCM), 3 tác giả truyện tranh trẻ được đông đảo bạn đọc yêu thích gồm Trần Tuấn Dũng, Lâm Lê và Nam Thanh lần đầu hội ngộ trong chương trình giao lưu do Công ty Phát hành sách TP.HCM tổ chức. Tại đây, các tác giả chia sẻ về hành trình sáng tác, những câu chuyện phía sau tác phẩm và giao lưu, ký tặng độc giả.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa đọc do Fahasa triển khai nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, góp phần kết nối tác giả với bạn đọc và lan tỏa giá trị của truyện tranh Việt.

Ông Phạm Nhật Hùng - đại diện lãnh đạo Fahasa phát biểu tại sự kiện ẢNH: Q.TRÂN

Từ phải qua: họa sĩ Lâm Lê, biên kịch Nam Thanh và tác giả Trần Tuấn Dũng tham gia giao lưu

ẢNH: Q.TRÂN

Với những người yêu thích truyện tranh Việt, Trần Tuấn Dũng, Nam Thanh và Lâm Lê là những cái tên không còn xa lạ. Trần Tuấn Dũng được biết đến qua nhân vật Én trong tác phẩm Ở đây có một con Én, trong khi Nam Thanh và Lâm Lê là bộ đôi đứng sau bộ truyện tranh khoa học viễn tưởng BUG/BUG.

Truyện tranh Việt Nam, nghề vẽ cũng lắm công phu...

Nói về sự ra đời của nhân vật Én, tác giả Trần Tuấn Dũng cho biết ý tưởng đến từ một khoảnh khắc rất đời thường. Trong lúc chờ vợ đi chợ, anh tình cờ nhìn thấy một con chim én và lập tức bị thu hút bởi vẻ ngộ nghĩnh của nó.

"Đang loay hoay tìm một nhân vật phù hợp thì tôi thấy một con chim én bay tới. Lúc đó tôi mừng lắm vì cảm giác mình đã tìm được nhân vật mình cần", anh kể.

Từ ý tưởng ban đầu ấy, Trần Tuấn Dũng mất khoảng 3 tháng để hoàn thiện tạo hình nhân vật. Anh cho biết mình lấy cảm hứng từ chiếc mũ của danh hài Charlie Chaplin, đồng thời điều chỉnh hình dáng đôi cánh để nhân vật mang nhiều nét biểu cảm gần gũi với con người hơn.

Trong khi đó, với BUG/BUG, biên kịch Nam Thanh và họa sĩ Lâm Lê cho biết sự ăn ý là yếu tố quan trọng giúp bộ truyện được duy trì. "Từ trước đến nay, chúng tôi hầu như chưa từng cãi nhau khi làm việc", họa sĩ Lâm Lê chia sẻ.

Đại diện Fahasa trao quà cho các bạn đọc tham gia chương trình "đối vui có thưởng" tại buổi giao lưu ẢNH: Q.TRÂN

Nếu Trần Tuấn Dũng tự mình xây dựng thế giới của nhân vật Én, thì với BUG/BUG, Nam Thanh và Lâm Lê phải phối hợp chặt chẽ trong vai trò biên kịch và họa sĩ. Theo Nam Thanh, từ ý tưởng đến trang truyện là một quá trình chuyển hóa không đơn giản.

"Khi tư duy bằng hình ảnh được thể hiện qua văn xuôi rồi tiếp tục chuyển thành kịch bản và tranh vẽ, mọi thứ đều cần sự thống nhất. Công việc nhìn vậy nhưng khá vất vả", anh chia sẻ.

Với Lâm Lê, sức hấp dẫn của truyện tranh nằm ở khả năng kết nối nhiều loại hình nghệ thuật. "Truyện tranh là nơi hội tụ của điện ảnh, văn học và hội họa. Chính sự giao thoa đó cho tôi nhiều không gian để sáng tạo, sắp xếp hình ảnh và kể chuyện theo cách riêng", họa sĩ nói.

Về những dự định sắp tới, Trần Tuấn Dũng mong muốn nhân vật Én không chỉ hiện diện trên trang sách mà còn xuất hiện trong nhiều hình thức khác như sản phẩm lưu niệm, trò chơi và phim ảnh. Anh cho biết vừa hoàn thành trailer phim Máy Gacha số phận xoay quanh nhân vật Én và kỳ vọng dự án sẽ nhận được sự đón nhận của khán giả.

Các bộ sách của Trần Tuấn Dũng, Nam Thanh và họa sĩ Lâm Lê đang được bạn đọc yêu thích hiện nay ẢNH: Q.TRÂN

Ký tặng sách cho độc giả ẢNH: Q.TRÂN

Chia sẻ về mối liên hệ giữa tác giả và nhân vật, biên kịch Nam Thanh cho rằng truyện tranh không phải là nơi để sao chép nguyên vẹn cuộc sống của người viết.

"Khi đưa người quen tham quan một ngôi nhà mới, ai cũng muốn giới thiệu những không gian đẹp nhất chứ không dẫn khách vào phòng riêng của mình. Với tôi, truyện tranh cũng vậy. Tôi không đưa nguyên xi bản thân vào tác phẩm mà để các nhân vật sống cuộc đời của riêng họ, làm những điều mà có khi tác giả không làm được. Nhưng trên hết, câu chuyện phải đủ hài hước để độc giả có những phút thư giãn", anh chia sẻ.

Dù theo đuổi những phong cách khác nhau, Trần Tuấn Dũng, Nam Thanh và Lâm Lê đều là những gương mặt trẻ đang góp phần làm phong phú diện mạo truyện tranh Việt Nam. Từ những câu chuyện đời thường đến thế giới khoa học viễn tưởng, mỗi tác giả đang lựa chọn một cách riêng để đưa truyện tranh Việt đến gần hơn với bạn đọc.

Trần Tuấn Dũng và thế giới của Én Với lối kể chuyện nhẹ nhàng, gần gũi đời sống, Trần Tuấn Dũng đã xây dựng nhân vật Én qua nhiều câu chuyện xoay quanh tuổi trẻ, gia đình và những trải nghiệm thường nhật. Các tác phẩm của anh ghi dấu ấn nhờ cách quan sát tinh tế và những thông điệp tích cực về cuộc sống. BUG/BUG và hành trình khám phá tương lai Nam Thanh và Lâm Lê là bộ đôi tác giả của BUG/BUG, bộ truyện tranh khoa học viễn tưởng xây dựng một thế giới giả tưởng gắn với công nghệ và những vấn đề của tương lai. Tác phẩm thu hút độc giả trẻ nhờ cách kể chuyện hiện đại, đồng thời đặt ra nhiều suy ngẫm về con người trong bối cảnh khoa học - công nghệ phát triển mạnh mẽ.



