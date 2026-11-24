Chiều tối 24.11, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết đã triển khai kế hoạch tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau chương trình bắn pháo hoa chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

CSGT TP.HCM điều tiết phương tiện trên đường Lê Lợi, đoạn gần phố đi bộ Nguyễn Huệ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo đó, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 địa điểm gồm: khu vực đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu vực công viên phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một) và khu vực quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

CSGT dự báo lưu lượng phương tiện sẽ tăng đột biến do người dân đổ về các địa điểm trên xem pháo hoa.

Tăng cường CSGT tại các điểm bắn pháo hoa

Phòng CSGT bố trí lực lượng tập trung đảm bảo an toàn giao thông xung quanh khu vực bắn pháo hoa, các tuyến đường dẫn vào khu vực tổ chức chương trình, các tuyến đường trọng điểm và nơi tập trung đông người.

Các đội, trạm CSGT đường bộ bố trí lực lượng, phương tiện tại các chốt cô lập, điều hòa giao thông, chủ động phương án xử lý nhanh các tình huống, sự cố phát sinh. CSGT cũng tổ chức phân luồng, hướng dẫn người dân dừng, đỗ xe đúng nơi quy định, tránh xảy ra ùn tắc.

CSGT hướng dẫn người dân tại khu vực rào chắn ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra lưu động, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành luật giao thông.

CSGT sẽ tăng cường tuần tra, phòng chống tình trạng tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép để người dân đi lại an toàn, thuận lợi.

Trên đường thủy, CSGT phối hợp với Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Cảng TP.HCM, Cảng vụ Hàng hải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông xung quanh khu vực tổ chức bắn pháo hoa.

Lực lượng chức năng thực hiện giải tỏa neo đậu, tạm dừng mọi hoạt động của phương tiện thủy tại khu vực tổ chức để đảm bảo an toàn, phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy.

Người dân đi xem pháo hoa cần lưu ý gì?

Phòng CSGT Công an TP.HCM khuyến cáo người dân chủ động cập nhật tình hình giao thông, các thông báo phân luồng trước giờ bắn pháo hoa để lựa chọn hướng di chuyển phù hợp.

Người dân cần chú ý gửi xe để xem các chương trình nghệ thuật, pháo hoa đúng nơi quy định ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Người dân tuyệt đối không dừng, đỗ xe dưới lòng đường, trên cầu hoặc tại các khu vực cấm để xem pháo hoa.

Trong quá trình di chuyển, người dân cần chú ý quan sát, chấp hành hiệu lệnh của biển báo giao thông, tuân thủ sự điều tiết, hướng dẫn của lực lượng chức năng.

