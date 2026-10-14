Pháp đưa quân bắt tàu nghi thuộc ‘hạm đội bóng tối’ Nga

Tin liên quan Pháp bắt thuyền trưởng tàu chở dầu nghi thuộc ‘hạm đội ngầm’ NgaCác công tố viên Pháp đã bắt giữ thuyền trưởng người Ấn Độ của một tàu chở dầu bị nghi thuộc ‘hạm đội ngầm’ chuyên vận chuyển dầu Nga để né các lệnh trừng phạt.Điện Kremlin: Nga cần ‘hòa bình lâu dài’ chứ không phải ngừng bắn Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề pháp nga châu Âu phương Tây Liên minh châu âu đảo Reunion Điện Kremlin UKRAINE Emmanuel Macron eu hạm đội bóng tối hạm đội bóng tối Nga Quân đội Pháp nhiên liệu tàu DF Peak tàu chở dầu dầu thô của Nga năng lượng
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