    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Pháp đưa quân bắt tàu nghi thuộc ‘hạm đội bóng tối’ Nga

    Pháp đưa quân bắt tàu nghi thuộc ‘hạm đội bóng tối’ Nga

    Trúc Huỳnh - Trí Đỗ
    Hải quân Pháp ngày 12.10 đã chặn và lên tàu chở dầu DF Peak tại Ấn Độ Dương, do nghi ngờ con tàu sử dụng cờ giả và tham gia hoạt động vận chuyển nhiên liệu bất hợp pháp.

    Tin liên quan

    Pháp bắt thuyền trưởng tàu chở dầu nghi thuộc ‘hạm đội ngầm’ Nga

    Pháp bắt thuyền trưởng tàu chở dầu nghi thuộc ‘hạm đội ngầm’ Nga

    Các công tố viên Pháp đã bắt giữ thuyền trưởng người Ấn Độ của một tàu chở dầu bị nghi thuộc ‘hạm đội ngầm’ chuyên vận chuyển dầu Nga để né các lệnh trừng phạt.

    Điện Kremlin: Nga cần ‘hòa bình lâu dài’ chứ không phải ngừng bắn

    Khám phá thêm chủ đề

    pháp nga châu Âu phương Tây Liên minh châu âu đảo Reunion Điện Kremlin UKRAINE Emmanuel Macron eu hạm đội bóng tối hạm đội bóng tối Nga Quân đội Pháp nhiên liệu tàu DF Peak tàu chở dầu dầu thô của Nga năng lượng

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận