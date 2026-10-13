Điện Kremlin: Nga cần ‘hòa bình lâu dài’ chứ không phải ngừng bắn

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây phát biểu với báo giới rằng Nga chỉ sẵn sàng ngừng các cuộc tấn công vào Ukraine đúng vào ngày nước này tiến hành bầu cử tổng thống.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu một lệnh “ngừng bắn toàn diện” kéo dài 60 ngày với lý do chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đến lúc cần thay thế nhà lãnh đạo Ukraine.

Ông Peskov nói: “Tổng thống đã từng đề cập đến vấn đề này, nhưng trong trường hợp này, tôi có thể thay mặt ông khẳng định với đầy đủ trách nhiệm rằng: nếu Ukraine thực sự muốn tổ chức bầu cử tại Kyiv, thì Tổng thống Liên bang Nga - cũng là Tổng tư lệnh Tối cao - sẽ sẵn sàng ra lệnh không thực hiện các cuộc tấn công vào Ukraine đúng vào ngày bầu cử. Cụ thể là vào ngày bầu cử. Đây là một điểm làm rõ rất quan trọng”.

Ông hôm 12.10 nhắc lại quan điểm của Moscow rằng điều Nga cần “không phải là một lệnh ngừng bắn” mà là “nền hòa bình lâu dài cho nhiều thế hệ mai sau”. Ông cũng khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình.

Hiện trường các ngôi nhà tư nhân bị trúng đòn tấn công bằng máy bay không người lái của Nga ở vùng ngoại ô Lviv (Ukraine), vào ngày 13.10.2026 ẢNH: REUTERS

Bình luận về phát biểu của ông Zelensky, ông Peskov hôm 12.10 cho rằng yêu cầu ngừng bắn 60 ngày của Kyiv không liên quan nhiều đến bầu cử, mà nhằm mục đích tranh thủ thời gian để quân đội Ukraine tái vũ trang và tập hợp lại lực lượng.

Nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra yêu cầu này trong một cuộc phỏng vấn với đài ABC vào ngày 11.10, sau khi ông Trump cáo buộc ông Zelensky tìm cách “gây rắc rối cho thế giới” bằng việc phớt lờ các yêu cầu của Mỹ về việc ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga - hành động góp phần khiến giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt.

Cuối tuần qua, ông Trump cũng tuyên bố “đã đến lúc Ukraine cần một vị tổng thống mới”.

Sau đó, ông Zelensky đáp trả bằng cách nói rằng nếu ông Trump “thực sự muốn có những thay đổi”, thì ông nên “nói với Tổng thống Putin rằng hãy cho Ukraine hai tháng, tức 60 ngày nghỉ ngơi”.

Trong diễn biến có liên quan, Tổng thống Zelensky hôm 12.10 cáo buộc Nga vẫn tiếp tục đánh các cơ sở năng lượng của Ukraine, cho dù Tổng thống Trump tuyên bố các bên đã đồng ý ngừng những cuộc tấn công như vậy.

Theo hãng tin AP, ông Zelensky sau đó cũng cho biết Kyiv đã kiềm chế không tấn công các cơ sở năng lượng của Nga sau thông báo của ông Trump vào hôm 11.10, và sẵn sàng tuân thủ lệnh ngừng bắn về năng lượng như “một bước khởi đầu tốt đẹp” để tiến tới chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông cho rằng Tổng thống Putin có thể chưa sẵn sàng chấp nhận việc ngừng bắn này.

Trả lời các phóng viên tại Nhà Trắng vào ngày 12.10, ông Trump khẳng định rằng lệnh ngừng bắn về năng lượng đang được thực thi. Nhưng khi bị hỏi dồn về các cuộc tấn công của Nga, ông Trump nói “sẽ phải xem xét và kiểm tra lại, vì đã có những vi phạm từ cả hai phía”.

Cũng trong ngày 12.10, ông Peskov từ chối xác nhận Nga có đồng ý với lệnh ngừng bắn hay không, chỉ nói rằng “các cuộc liên lạc vẫn đang diễn ra”. Nga chưa bình luận về cáo buộc tấn công.