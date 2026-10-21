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    Pháp tiếp tục siết an ninh sau bạo loạn

    Trí Đỗ
    Trí Đỗ
    Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu ngày 20.10 cho biết các lệnh giới nghiêm cục bộ đã giúp duy trì trật tự sau nhiều ngày biểu tình bạo lực, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục áp dụng biện pháp này tại những khu vực cần thiết.

    "Các biện pháp đã giúp duy trì một đêm yên bình", ông Lecornu cho hay và đề cập lệnh giới nghiêm được triển khai từ tối 19.10 tại một số khu vực thuộc Paris, Bordeaux, Nice và nhiều thành phố khác của Pháp. Theo Reuters dẫn lời ông, việc tiếp tục giới nghiêm trong tối 20.10 sẽ do chính quyền địa phương quyết định, dựa trên diễn biến an ninh thực tế.

    Pháp tiếp tục siết an ninh sau bạo loạn - Ảnh 1.

    Binh sĩ Pháp tuần tra tại thành phố Bordeaux, tây nam nước Pháp, ngày 17.10

    Ảnh: AFP

    Động thái trên diễn ra sau khi làn sóng biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt và điều kiện học tập xuống cấp leo thang thành bạo lực, cướp bóc tại nhiều thành phố của Pháp cuối tuần qua. Theo Bộ Nội vụ Pháp, khoảng 2.400 người bị bắt giữ, gần 1.000 cảnh sát bị thương và một người tử vong. Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Pháp Patrick Martin ngày 20.10 chỉ trích những thiếu sót của nhà chức trách, cho biết ít nhất 3.000 doanh nghiệp chịu thiệt hại. Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure cam kết hỗ trợ các cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng.

    Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez thừa nhận lực lượng an ninh đã có lúc "mất kiểm soát" do thiếu chuẩn bị và nhân lực. Dù triển khai khoảng 60.000 cảnh sát và nhân viên an ninh trên toàn quốc, giới chức vẫn gặp khó khăn trong việc đối phó các nhóm biểu tình quá khích, theo AFP. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu rà soát toàn diện công tác an ninh và phương án ứng phó. 

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