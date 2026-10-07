Pháp triệt phá băng cướp trên đường cao tốc

Cảnh sát Pháp trên một tuyến đường giao thông ảnh: afp

AFP hôm nay 7.10 dẫn lời ông Etienne Thieffry, công tố viên thành phố Bethune thuộc miền bắc Pháp, cho biết phía cảnh sát hồi tuần trước đã bắt băng nhóm người Ukraine bị nghi thực hiện những vụ cướp trên đường cao tốc.

Theo kết quả điều tra, những thành viên của nhóm này đã thực hiện những phi vụ táo tợn vào ban đêm trên các tuyến đường cao tốc của Pháp. Chúng lái xe bám sát phía sau những xe tải đang chạy với tốc độ khoảng 90 km/giờ, kế đến nhảy lên thùng xe tải, quẳng những mặt hàng điện tử có giá trị về hướng xe ô tô chạy phía sau.

Sau khi xong việc, những kẻ tình nghi nhảy xuống chiếc xe đang bám đuôi và tẩu thoát.

Ông Thieffry cho biết ước tính nhóm nghi phạm đã đánh cắp số hàng hóa với tổng trị giá hơn 200.000 euro bằng thủ đoạn này.

Văn phòng công tố đã mở cuộc điều tra sau khi một số công ty vận tải vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026 trình báo về những vụ cướp hàng hóa trên xe tải trong những đoạn đường mà lái xe không hề dừng lại.

Giới chức Pháp cùng các đồng nghiệp Ukraine áp dụng các biện pháp điều tra nghiệp vụ kết hợp giám sát điện tử để xác định nhóm 4 nghi phạm ở ngoại ô thành phố Angers, gần một nhà kho từng xảy ra tình trạng mất hàng trên đường cao tốc. Và bộ tứ đã bị bắt hôm 2.10.

Trong quá trình khám xét, phía cảnh sát đã tìm thấy một chiếc xe được xác định là phương tiện dùng để gây án.

Nhóm nghi phạm có lịch hầu tòa ngày 7.10 tại Bethune và nếu bị kết tội có thể đối mặt tối đa 7 năm tù giam và khoản phạt 100.000 euro.