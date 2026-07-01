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Thế giới

Pháp tung thêm chính sách nhằm giải quyết tỷ lệ sinh thấp

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Pháp ngày 1.7 chính thức áp dụng chính sách nghỉ phép hưởng lương mới dành cho cả cha và mẹ, trong nỗ lực nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh đang chững lại của nước này.

Theo hãng tin AFP, Pháp sẽ tăng thêm thời gian nghỉ phép cho phụ huynh. Trước đây, tiêu chuẩn là mẹ sẽ được nghỉ khoảng 4 tháng, cha được nghỉ 28 ngày.

Từ ngày 1.7, chính phủ Pháp sẽ cho phép mỗi gia đình nghỉ thêm 1 - 2 tháng và cha mẹ có thể chủ động chia sẻ khoảng thời gian này sao cho phù hợp với hoàn cảnh chăm con. Trong mốc thời gian này, người lao động sẽ được hưởng 70% lương thực lãnh trong tháng đầu tiên và 60% vào tháng thứ 2.

Pháp tung thêm chính sách nhằm giải quyết tỷ lệ sinh thấp - Ảnh 1.

Một gia đình tại thủ đô Paris, Pháp hồi năm 2020

ẢNH: AP

Chính sách mới được áp dụng cho những phụ huynh có con sinh từ ngày 1.1.2026 trở đi, bao gồm cả các trường hợp nhận con nuôi.

Theo Viện Thống kê Quốc gia Pháp, năm ngoái là lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến 2, quốc gia này ghi nhận số trẻ chào đời thấp hơn số người tử vong.

Vào năm 2024, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ triển khai các chính sách nhằm giải quyết tình trạng sụt giảm tỷ lệ sinh. Ông nhấn mạnh bước đi này sẽ mở đường cho quá trình “tái thiết nhân khẩu học” của nước Pháp.

Động thái của Paris diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ sinh đang sụt giảm trên toàn Liên minh châu Âu (EU). Tại Đức, Cục thống kê nước này ngày 1.7 công bố tỷ lệ sinh vào năm 2025 đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 thập niên, với tổng tỷ suất sinh giảm còn 1,32 con trên mỗi phụ nữ, so với mức 1,35 vào năm 2024.

Theo trang Gulf Insider, phần lớn tỷ lệ sinh tại châu Âu đã giảm sâu so với mức cần thiết là 2,1 ca sinh trên mỗi phụ nữ để duy trì dân số.

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