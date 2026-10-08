Phạt 22,5 triệu đồng vì tổ chức 'Nam vương quốc tế toàn cầu 2026' không phép

Tối 7.10, bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở VH-TT-DL Khánh Hòa, xác nhận với Thanh Niên, sở vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân tổ chức cuộc thi "Nam vương quốc tế toàn cầu 2026" khi chưa có văn bản chấp thuận.

Người bị xử phạt là ông Nguyễn Thanh Dũng, Giám đốc dự án Công ty TNHH Future Star World, thường trú phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM).

Ông Dũng bị phạt 22,5 triệu đồng về hành vi tổ chức thi người đẹp và người mẫu mà không có văn bản chấp thuận, vi phạm khoản 5 Điều 18 Nghị định 87/2026/NĐ-CP ngày 27.3.2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Theo Sở VH-TT-DL Khánh Hòa, Công ty TNHH Future Star World là đơn vị nộp hồ sơ đề nghị tổ chức cuộc thi "Nam vương quốc tế toàn cầu", tên tiếng Anh là "Mister Cosmopolitan Pageant Global", từ ngày 4.9 đến 13.9.2026.

Hồ sơ này bị sở trả lại và hướng dẫn bổ sung nhiều lần vì không đủ điều kiện giải quyết theo quy định, kéo dài từ tháng 3 đến cuối tháng 8.2026. Đến ngày 7.9, công ty mới hoàn chỉnh hồ sơ.

Top 5 "Nam vương quốc tế toàn cầu 2026" ẢNH: MIISSOSOLOGY

Trong các ngày 7.9 và 9.9, Sở VH-TT-DL báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa về đề nghị của doanh nghiệp.

Ngày 10.9, Văn phòng UBND tỉnh lấy ý kiến các ngành liên quan về việc tổ chức đêm chung kết. Cùng ngày, sở đề nghị Công ty Future Star World khẩn trương hoàn thiện kịch bản chi tiết đêm chung kết cùng các nội dung theo yêu cầu của các sở, ngành, địa phương để lấy ý kiến cơ quan có thẩm quyền trước khi tổ chức.

Tuy nhiên, khi văn bản chấp thuận của UBND tỉnh chưa được ban hành, ngày 11.9, Công ty TNHH Truyền thông và sự kiện KA (TP.HCM) gửi văn bản xin chuyển chương trình sang hình thức nội bộ. Ngay trong ngày, Sở VH-TT-DL đề nghị đơn vị này làm việc với Công ty Future Star World để điều chỉnh lại đơn vị tổ chức cho đúng quy định.

Dù vậy, tối 12.9, sự kiện vẫn diễn ra tại Khu tổ hợp Libera, khu vực Bãi Tiên, khóm Đường Đệ, phường Bắc Nha Trang.

Để làm rõ vụ việc, Sở VH-TT-DL phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Khánh Hòa và Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bắc Nha Trang làm việc với 2 công ty và ông Dũng. Cả Công ty Future Star World và Công ty TNHH Truyền thông và sự kiện KA đều khẳng định không tổ chức sự kiện. Công ty Future Star World cũng xác nhận không ủy quyền cho ông Dũng tổ chức cuộc thi.

Ngày 6.10, khi làm việc trực tiếp với cơ quan chức năng, ông Dũng trình bày chương trình tối 12.9 chỉ có quy mô nội bộ, theo hình thức tiệc gala dinner và vinh danh các cá nhân tham dự. Ông Dũng thừa nhận buổi gala do cá nhân ông chủ trì tổ chức, không phải do 2 công ty thực hiện, đồng thời thừa nhận hành vi của mình là không đúng quy định pháp luật.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Giám đốc Sở VH-TT-DL Khánh Hòa đã lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Dũng.