Phát động cao điểm thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc

Đây là chia sẻ của Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên phạm vi toàn quốc do Bộ Công an tổ chức, sáng 24.6.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ phát động ẢNH: T.HẰNG

Lễ phát động được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới công an các tỉnh, thành phố và hơn 3.300 điểm cầu công an cấp xã trên cả nước. Đây là hoạt động nằm trong Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2027).

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ để các anh hùng liệt sĩ được trở về với tên tuổi của mình không chỉ là niềm vui của các gia đình mà còn là niềm vui chung của toàn dân tộc.

Theo Phó thủ tướng, đây là minh chứng cho thấy dù chiến tranh đã lùi xa, Đảng, Nhà nước và nhân dân vẫn không ngừng nỗ lực đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Đánh giá cao Bộ Công an đã chủ động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại trong thu nhận, phân tích và xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Công an đã thu nhận, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin; qua đó đối sánh, xác định danh tính được 30 liệt sĩ.

Không để mất đi những cơ hội quý giá còn lại

Phó thủ tướng cho biết chiến dịch 500 ngày đêm đang bước vào giai đoạn mang tính quyết định, song nhiệm vụ phía trước vẫn rất nặng nề.

Hiện cả nước còn hơn 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt và trên 300.000 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Nhiều thân nhân liệt sĩ đã cao tuổi, sức khỏe giảm sút, trong khi khát vọng tìm lại người thân vẫn chưa thành hiện thực.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ân cần thăm hỏi các thân nhân liệt sĩ ẢNH: THU HẰNG

"Mỗi ngày trôi qua là một cơ hội có thể mất đi, lại thêm một khoảng trống lịch sử cần phải được lấp đầy", bà Trà chia sẻ.

Nhấn mạnh việc không được để chậm trễ làm mất đi những cơ hội quý giá nhất còn lại, bà Trà đề nghị các bộ, ngành, địa phương coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

"Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ có vai trò đặc biệt quan trọng, tạo cơ sở khoa học để đối chiếu, xác minh danh tính những hài cốt còn thiếu thông tin", bà Trà nói.

Bộ Công an tiếp tục giữ vai trò nòng cốt

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu của chiến dịch, Phó thủ tướng yêu cầu Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, làm nổi bật ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn của công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; qua đó phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Bộ Công an được giao tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, bảo đảm khoa học, chính xác, an toàn và bảo mật thông tin. Đồng thời nghiên cứu bổ sung trang thiết bị hiện đại để đáp ứng khối lượng công việc ngày càng lớn.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam cùng các địa phương đẩy mạnh giám định mẫu sinh phẩm từ hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với Bộ Công an để phục vụ đối sánh ADN.

Riêng việc lấy mẫu sinh phẩm từ hài cốt liệt sĩ, Phó thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì triển khai, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026 nhằm tạo cơ sở dữ liệu phục vụ đối chiếu với mẫu ADN của thân nhân.

Bên cạnh đó, Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam cùng các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, đầu tư trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao năng lực giám định ADN.

Đối với các địa phương, bà Trà đề nghị tăng cường tuyên truyền, vận động thân nhân liệt sĩ tham gia cung cấp thông tin, lấy mẫu sinh phẩm ADN; đồng thời huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện hiệu quả các mục tiêu của chiến dịch.